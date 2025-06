Co warto dodawać do porannej kawy?

Kawa to nie tylko sposób na pobudkę - to także doskonała baza do wzbogacania napoju o prozdrowotne dodatki. Najczęściej stosowanym jest cynamon, który wspomaga odporność, reguluje poziom cukru i działa przeciwzapalnie. Popularnością cieszy się także miód, szczególnie ten płynny, który dostarcza witamin i naturalnie wspiera organizm, zwłaszcza gdy rano nie mamy czasu na pełnowartościowe śniadanie.