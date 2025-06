Kobiety 50+ piją to zamiast kawy. Doskonale wspiera walkę z objawami menopauzy

Japonia jest ojczyzną matchy. Szczególnie cenione w kontekście pozyskiwania herbaty są regiony Uji (prefektura Kioto) i Nishio (prefektura Aichi) . Dlaczego? Ponieważ to właśnie tam herbata rośnie w cieniu (dosłownie), co zwiększa zawartość L-teaniny i chlorofilu - dwóch składników, które stanowią o wyjątkowych właściwościach matchy.

culinary grade - przeznaczona do wypieków i koktajli. Smak bardziej cierpki, kolor mniej intensywny. W kuchni się sprawdzi, ale do picia - lepiej nie.

premium grade - niewiele ustępuje ceremonialnej, doskonała do codziennego picia. Ta opcja jest często najbardziej opłacalna przy dobrej relacji jakości do ceny,

ceremonial grade - najwyższa jakość. Robiona z najmłodszych listków, mielonych na drobny proszek. Intensywnie zielona, delikatna w smaku, niemal kremowa. Idealna do picia solo z gorącą wodą,

Herbata matcha to same korzyści

Menopauza to nie tylko koniec cyklu miesiączkowego - to cała transformacja hormonalna, która potrafi zamieszać w samopoczuciu, śnie, energii i koncentracji. Kobiety na tym trudnym etapie życia szukają różnych form wsparcia. Nieoczekiwanie jedną z nich może się okazać właśnie matcha, są na to konkretne argumenty.