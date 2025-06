5 maja wystartował nowy program profilaktyczny Moje Zdrowie. Jak wynika z danych udostępnionych przez Centrum e-Zdrowia, do udziału zgłosiło się 260 620 osób. 63 proc. z nich stanowią osoby w wieku 20-39 lat, a 73 proc. wszystkich uczestników to kobiety.

Moje Zdrowie: co to za program?

Czym jest program Moje Zdrowie? To nowy program ministerstwa zdrowia, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bilans zdrowia jest skierowany do osób dorosłych i można go wykonać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Program pozwoli sprawdzić kondycję organizmu, a wyniki można omówić z personelem medycznym POZ.

Obejmuje on diagnostykę chorób serca, nowotworów, cukrzycy i zdrowia psychicznego. Aby skorzystać z programu, należy spełnić określone warunki. Jak podaje resort zdrowia, jest on przeznaczony dla osób, które:

Jak często można wykonywać badania? Osoby w wieku od 20 do 49 lat raz na pięć lat, a osoby powyżej 49 roku życia raz na trzy lata. Co ważne, liczy się rok urodzenia, a nie dokładna data urodzin. Do programu Moje Zdrowie można przystąpić po dwunastu miesiącach od wykonania badań w ramach poprzedniego programu Profilaktyka 40 plus.