Nie ma nic lepszego niż surowy burak. Można z niego wycisnąć mnóstwo wartościowych dla zdrowia pierwiastków i minerałów. Żelazo, wapń, magnez, potas, mangan, sód, miedź, chlor, cynk, bor, molibden, lit, kobalt - to tylko niektóre z nich. Włączmy buraki do naszego codziennego menu.

Zdjęcie Najwięcej korzyści dla naszego zdrowia da nam spożywanie surowego buraka /123RF/PICSEL

Obecne w burakach barwniki to silne antyoksydanty, które wykazują działanie profilaktyczne względem chorób nowotworowych i zwiększają przyswajanie tlenu przez komórki ludzkiego organizmu.



Surowe buraki obfitują w kwas foliowy, niezwykle ważny nie tylko dla kobiet ciężarnych. Jego podaż jest konieczna dla dobrej pracy układu sercowo-naczyniowego, warunkuje między innymi właściwy poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego krwi.



Jak podać dziecku sok z buraka?



Serwowany solo może być zbyt silnie alkalizujący i powodować mdłości. Dla maluchów będzie zupełną abstrakcją. Dobrze komponuje się z jabłkiem, cytryną i marchewką. Jak oswajać z takim sokiem najmniejszych?



Najlepiej stopniowo, dodając początkowo tylko odrobinę buraka do soku z jabłek i marchewki. Kubki smakowe się oswoją i łatwiej będzie nam przemycić większe porcje. Kolor soku i tak zdeterminuje burak, z jego barwą nie wygramy. Za to z nim wygrać możemy zdrowie. Dzieci zapewne chętniej się skuszą, jeśli my - dorośli damy im przykład.