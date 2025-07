Indyk bywa określany mianem "cesarza wśród drobiu" nie bez powodu. Jego reputacja wynika nie tylko z historycznego znaczenia na stołach arystokracji, lecz także z jakości współczesnej hodowli, która coraz częściej odbywa się bez rutynowego stosowania antybiotyków . Na tle innych mięs drobiowych wyróżnia się niskim poziomem tłuszczów nasyconych i wysoką przyswajalnością białka. Dzięki drobnowłóknistej strukturze i delikatnemu smakowi, jest łatwe do pogryzienia i nie wymaga długiej obróbki termicznej. Dodatkową zaletą jest niska zawartość puryn, co zmniejsza ryzyko zaostrzenia objawów dny moczanowej. Wszystko to sprawia, że dietetycy regularnie włączają indyka do menu szpitalnego i sanatoryjnego, zwłaszcza w okresie letnim, gdy pacjenci częściej skarżą się na osłabiony apetyt .

Sto gramów piersi indyka dostarcza jedynie od 80 do 110 kcal, a jednocześnie zawiera aż 20-29 gramów wysokiej jakości białka. Tłuszczu w tej porcji jest zaledwie 1-2 gramy, co czyni ją odpowiednią dla osób z nadciśnieniem lub chorobami układu krążenia. Dla porównania udziec bez skóry zawiera ok. 130 kcal i 17-19 gramów białka. Warto też zwrócić uwagę na obecność zdrowych tłuszczów nienasyconych - ok. 3,8 g na 100 g mięsa - oraz niską zawartość sodu (poniżej 110 mg), co jest istotne dla utrzymania stabilnego ciśnienia tętniczego. Indyk to również cenne źródło potasu (ok. 300 mg), fosforu (ok. 200 mg) i cynku (ok. 1,5 mg), a także witamin D, B6 i B12. W praktyce oznacza to, że nawet niewielka porcja wspiera układ nerwowy, mięśnie i kości.