Czy można jeść codziennie serek wiejski? Dietetycy nie mają wątpliwości

Oprac.: Natalia Jabłońska

Serek wiejski to świetna przekąska, którą można jeść zarówno solo jak i z dodatkami. Jest zdrowy, niskokaloryczny i pyszny, więc nie brakuje osób, które chciałyby spożywać go codziennie. Czy jest to bezpieczne?