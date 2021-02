Drugie imię - dobry pomysł?

Jest, a jakby go nie było. Niektórzy w ogóle go nie używają, inni się nim szczycą, a jeszcze inni się go wstydzą. Są i tacy, którzy wcale go nie mają. Nadawanie drugiego imienia dziecku nie jest wszak obowiązkowe. Sprawdziliśmy, jakie drugie imiona królowały w naszym kraju w minionym roku. Zaskoczeń nie było.

Zdjęcie Drugie imię to tylko kłopot? Nie wszyscy tak uważają /123RF/PICSEL

Imię drugie formalnie stanowi element pełnego nazwiska osoby, która je nosi. Tradycja nadawania tego imienia ma się szczególnie dobrze w Europie i krajach o kulturze zachodniej. Niekiedy nadaje się je na cześć przodka (żyjącego lub nie) albo świętego patrona - szczególnie takim imionom przypisuje się tzw. funkcję życzącą, pragniemy, by jego nowy właściciel "odziedziczył" określony cechy i przymioty).

Reklama

Co ciekawe, w naszym kraju nie można nadać dziecku więcej imion niż dwa. Nie dotyczy to dzieci obcokrajowców ani dzieci zrodzonych z tzw. związków mieszanych.

Niektórym własne drugie imię tak przypadło do gustu, że to nim wolą się posługiwać, albo przedstawiając się zawsze używają dwojga imion.

Część rodziców w ogóle nie nadaje dzieciom drugiego imienia, ponieważ są zdania, że takowe nigdy się nie przydaje, a przeciwnie, przysparza niepotrzebnych problemów. Trzeba przecież o nim pamiętać wpisując go do dokumentów, a właściciele długich imion i nazwisk borykają się z kłopotem, jak tu się zmieścić w rubryczce. Niewątpliwym plusem posiadania drugiego imienia jest możliwość odróżnienia się od innych, zwłaszcza jeśli imię pierwsze lub/i nazwisko należą do tych raczej pospolitych.

Jak to wygląda z perspektywy samych dzieci? Te, które nie zostały nim obdarowane, niekiedy zazdroszczą swoim kolegom. Niektóre młode osoby dość szybko zaczynają się go wstydzić, uważać za ośmieszające i pretensjonalne, zwłaszcza jeśli to archaiczne imię po przodku. Z tego powodu czasami decydują się na wykreślenie go z dokumentów.

Drugie imię zwykle zależne jest od płci właściciela, ale co ciekawe, wcale tak być nie musi.





Ranking najpopularniejszych imion drugich nadawanych dzieciom w 2020 roku niesie bardzo krzepiącą treść! W pierwszych dziesiątkach brak imion udziwnionych, ośmieszających, co oznacza, że rodzice zadbali, by ich pociechy zawsze mogły przedstawiać się głośno i wyraźnie.

Najpopularniejsze drugie imiona żeńskie 2020 (według Dane.gov.pl)



Maria 8080

Anna 5740

Zofia 2598

Magdalena 1970

Katarzyna 1649

Julia 1587

Aleksandra 1541

Wiktoria 1541

Helena 1515

Ewa 1437



Najpopularniejsze drugie imiona męskie 2020 (według Dane.gov.pl)



Jan 6306

Piotr 3810

Stanisław 2792

Józef 2453

Krzysztof 2437

Michał 2334

Paweł 2295

Adam 1890

Jakub 1865

Tomasz 1844

Zobacz także





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miss Polski 2020: Wiktoria Ciochanowska została Miss Widzów Polsatu Polsat