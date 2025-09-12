Te trzy rzeczy robią kobiety sukcesu. Po tym je poznasz

Karolina Iwaniuk

Oprac.: Karolina Iwaniuk

Najbardziej utalentowane kobiety biznesu na świecie udowadniają, że sukces to nie tylko kwestia talentu czy wyczucia czasu. To, co je wyróżnia, to konsekwencja - świadome, codzienne nawyki, które budują jasność, odporność i wpływ. Po jakich nawykach poznać kobietę, która osiąga sukces?

Co odróżnia od innych kobiety sukcesu?
Co odróżnia od innych kobiety sukcesu?123RF/PICSEL

Kto rano wstaje, temu pisany jest sukces?

Kobiety sukcesu zdają sobie sprawę, jak cenne są wczesne godziny poranne. Według Harvard Business Review, 92 proc. kobiet sukcesu wstaje między 5:30 a 6:30 rano, wykorzystując ten spokojny czas na medytację, ćwiczenia lub planowanie dnia, podczas gdy wszyscy inni włączają drzemkę w swoich telefonach. Co więcej, priorytetem dla nich jest wystarczająca ilość snu, aby to osiągnąć, więc także kobietę sukcesu można poznać po tym, że nie siedzi do późnej nocy, a odpowiednio wcześnie kładzie się spać.

Ponadto na przykład Oprah Winfrey i Michelle Obama słyną z rygorystycznych porannych rytuałów, takich jak joga i pisanie pamiętnika.

Według Hala Elroda w książce "The Miracle Morning" to, jak zaczynasz dzień, decyduje o jego sukcesie. Pisze on: "Wstając wcześnie i angażując się w przemyślane poranne czynności, nadajesz pozytywny ton reszcie dnia". To zobowiązanie do uporządkowanego rozpoczęcia towarzyszy tym kobietom przez cały dzień, pomagając im skupić się na zadaniach i konsekwentnie je realizować.

Nie zatrzymują się. Ciągły rozwój i samodoskonalenie

bizneswoman
To jedne z cech kobiet sukcesu, to nieoczywiste znaki123RF/PICSEL

Kobiety odnoszące największe sukcesy uczą się przez całe życie i są głodne wiedzy, a także pragną same dążyć do bycia lepszym dla samych siebie. Według badań CSO statistical release z 2024 roku aż 53 proc. kobiet na stanowiskach kierowniczych poświęca chwilę w swojej codziennej rutynie - zazwyczaj pół godziny - na naukę czegoś nowego lub doskonalenie umiejętności. Ciągła nauka poprzez czytanie, udział w kursach online oraz seminariach i warsztatach pomaga tym kobietom błyskawicznie rozwijać się w karierze, a to tylko 30 minut dziennie.

Kobiety, które osiągnęły sukces, potrafią wykorzystywać okazje i nieustannie się rozwijać. Ciągła nauka i adaptacja to najważniejsze cechy niezbędne do awansu zawodowego i te kobiety doskonale o tym wiedzą. Takie nastawienie pozwoli kobietom zachować sprawność zawodową, a jednocześnie stymulować intelekt i być atrakcyjnymi dla innych.

To także łączy się z rozwojem umiejętności odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Bez pewności siebie, czego nie można mylić z próżnością, nie byłyby na swoich stanowiskach.

Skuteczne przywództwo wymaga ram decyzyjnych. Kobiety na najwyższych stanowiskach kierowniczych często opierają się na połączeniu analizy danych i intuicji. Unikają pochopnych decyzji, zamiast tego pielęgnują cierpliwość i dalekowzroczność, które definiują przywództwo.

Elegancka kobieta z długimi, prostymi włosami i wyrazistym makijażem, podkreślającym czerwone usta i mocno zarysowane brwi, ubrana w białą koszulę i złoty łańcuszek, patrzy pewnym wzrokiem w stronę obiektywu.
Kobiety, które osiągnęły sukces, potrafią wykorzystywać okazje i nieustannie się rozwijaćCanva ProINTERIA.PL

Kobiety sukcesu nie są samotne. Pielęgnuj swoją sieć kontaktów

Kolejną kluczową praktyką wśród kobiet sukcesu jest siła kontaktów. Kobiety, które odnoszą sukcesy, zdają sobie sprawę z wagi rozwijania i pielęgnowania relacji zawodowych.

Tym, czym kierują się te kobiety w rozwoju drogi zawodowej, nie jest chciwość i liczenie wyłącznie na zyski, lecz hojność. Kobiety sukcesu zazwyczaj uczestniczą w branżowych wydarzeniach, udzielają wsparcia młodym ludziom i prowadzą wartościowe rozmowy, aby budować wartościowe relacje. Te nawyki pomagają im odnosić jeszcze większe sukcesy.

Co istotne - nawiązują one naprawdę szczere relacje, które mogą ostatecznie zaowocować niesamowitymi szansami, zamiast po prostu zbierać wizytówki. Nie zwracają one uwagi na podejrzane znajomości z osobami o nieszczerych intencjach.

