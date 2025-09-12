Kto rano wstaje, temu pisany jest sukces?

Kobiety sukcesu zdają sobie sprawę, jak cenne są wczesne godziny poranne. Według Harvard Business Review, 92 proc. kobiet sukcesu wstaje między 5:30 a 6:30 rano, wykorzystując ten spokojny czas na medytację, ćwiczenia lub planowanie dnia, podczas gdy wszyscy inni włączają drzemkę w swoich telefonach. Co więcej, priorytetem dla nich jest wystarczająca ilość snu, aby to osiągnąć, więc także kobietę sukcesu można poznać po tym, że nie siedzi do późnej nocy, a odpowiednio wcześnie kładzie się spać.

Ponadto na przykład Oprah Winfrey i Michelle Obama słyną z rygorystycznych porannych rytuałów, takich jak joga i pisanie pamiętnika.

Według Hala Elroda w książce "The Miracle Morning" to, jak zaczynasz dzień, decyduje o jego sukcesie. Pisze on: "Wstając wcześnie i angażując się w przemyślane poranne czynności, nadajesz pozytywny ton reszcie dnia". To zobowiązanie do uporządkowanego rozpoczęcia towarzyszy tym kobietom przez cały dzień, pomagając im skupić się na zadaniach i konsekwentnie je realizować.

Nie zatrzymują się. Ciągły rozwój i samodoskonalenie

To jedne z cech kobiet sukcesu, to nieoczywiste znaki 123RF/PICSEL

Kobiety odnoszące największe sukcesy uczą się przez całe życie i są głodne wiedzy, a także pragną same dążyć do bycia lepszym dla samych siebie. Według badań CSO statistical release z 2024 roku aż 53 proc. kobiet na stanowiskach kierowniczych poświęca chwilę w swojej codziennej rutynie - zazwyczaj pół godziny - na naukę czegoś nowego lub doskonalenie umiejętności. Ciągła nauka poprzez czytanie, udział w kursach online oraz seminariach i warsztatach pomaga tym kobietom błyskawicznie rozwijać się w karierze, a to tylko 30 minut dziennie.

Kobiety, które osiągnęły sukces, potrafią wykorzystywać okazje i nieustannie się rozwijać. Ciągła nauka i adaptacja to najważniejsze cechy niezbędne do awansu zawodowego i te kobiety doskonale o tym wiedzą. Takie nastawienie pozwoli kobietom zachować sprawność zawodową, a jednocześnie stymulować intelekt i być atrakcyjnymi dla innych.

To także łączy się z rozwojem umiejętności odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Bez pewności siebie, czego nie można mylić z próżnością, nie byłyby na swoich stanowiskach.

Skuteczne przywództwo wymaga ram decyzyjnych. Kobiety na najwyższych stanowiskach kierowniczych często opierają się na połączeniu analizy danych i intuicji. Unikają pochopnych decyzji, zamiast tego pielęgnują cierpliwość i dalekowzroczność, które definiują przywództwo.

Kobiety, które osiągnęły sukces, potrafią wykorzystywać okazje i nieustannie się rozwijać Canva Pro INTERIA.PL

Kobiety sukcesu nie są samotne. Pielęgnuj swoją sieć kontaktów

Kolejną kluczową praktyką wśród kobiet sukcesu jest siła kontaktów. Kobiety, które odnoszą sukcesy, zdają sobie sprawę z wagi rozwijania i pielęgnowania relacji zawodowych.

Tym, czym kierują się te kobiety w rozwoju drogi zawodowej, nie jest chciwość i liczenie wyłącznie na zyski, lecz hojność. Kobiety sukcesu zazwyczaj uczestniczą w branżowych wydarzeniach, udzielają wsparcia młodym ludziom i prowadzą wartościowe rozmowy, aby budować wartościowe relacje. Te nawyki pomagają im odnosić jeszcze większe sukcesy.

Co istotne - nawiązują one naprawdę szczere relacje, które mogą ostatecznie zaowocować niesamowitymi szansami, zamiast po prostu zbierać wizytówki. Nie zwracają one uwagi na podejrzane znajomości z osobami o nieszczerych intencjach.

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać" INTERIA.PL