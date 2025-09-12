Jelita drugim mózgiem organizmu. Wiele od nich zależy

Mikrobiom jelitowy, czyli zbiór mikroorganizmów żyjących w układzie pokarmowym, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego i zdrowiu metabolicznym. Wraz z wiekiem mikrobiom ulega zmianom, co często prowadzi do zaburzeń równowagi związanych ze stanem zapalnym i chorobami przewlekłymi.

Federica Grosso, Daniela Zanetti i Serena Sanna z Instytutu Badań Genetycznych i Biomedycznych (IRGB) Narodowej Rady Badań Naukowych (CNR) we Włoszech odkryły nowe powiązania między mikrobiomem jelitowym a procesem starzenia.

Do przetestowania ponad 55 000 możliwych związków przyczynowo-skutkowych między cechami mikroflory jelitowej a wskaźnikami zdrowia związanymi z wiekiem wykorzystano randomizację mendlowską - metodę wykorzystującą dane genetyczne.

Jak się okazało, niektóre cechy mikrobiologiczne mogą wpływać przyczynowo na białka we krwi związane ze stanem zapalnym i zdrowiem serca. Odkrycia te mogą pomóc wyjaśnić, jak choroby związane z wiekiem, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego i zwyrodnienie plamki żółtej, są uwarunkowane zmianami w ekosystemie jelitowym.

Liczba związków zaskoczyła naukowców. Co mają wspólnego jelita z sercem?

To, co znajduje się w naszych jelitach ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i odporność na choroby 123RF/PICSEL

W badaniu zidentyfikowano 91 istotnych związków przyczynowo-skutkowych. Wśród nich to, że wyższy poziom niektórych bakterii jelitowych był związany ze zwiększonym ryzykiem zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Kolejnym odkryciem był związek między szlakiem metabolicznym w jelitach, zwanym "degradacją nukleotydów purynowych II", a niższym poziomem apolipoproteiny M (ApoM), białka chroniącego przed chorobami serca. Wynik ten został potwierdzony danymi z niezależnego badania, co wzmacnia dowody naukowe.

Badanie ujawniło również, jak niektóre bakterie mogą wpływać na poziom białka w różny sposób w zależności od grupy krwi danej osoby. W szczególności u osób z grupą krwi A, niektóre mikroorganizmy jelitowe, które mogą rozkładać cukier zwany GalNAc, mogą wpływać na białka związane ze stanem zapalnym i zdrowiem układu sercowo-naczyniowego. Sugeruje to, że spersonalizowane podejście do leczenia chorób związanych z wiekiem może uwzględniać zarówno mikrobiom jelitowy, jak i czynniki genetyczne, takie jak grupa krwi.

Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć zaangażowane szlaki biologiczne, wyniki te sugerują, że ukierunkowanie na mikrobiom jelitowy może pomóc opóźnić lub zmniejszyć stan zapalny i choroby związane z wiekiem. Badanie kładzie podwaliny pod przyszłe strategie terapeutyczne, które mogą obejmować dietę, probiotyki lub inne interwencje oparte na mikrobiomie.

