Startuje bon turystyczny na Warmii i Mazurach

Warmia i Mazury podążają śladem Podlasia, który realizuje już trzecią turę bonu turystycznego. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i jak informuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - pula środków z II tury rozeszła się błyskawicznie, bowiem w dwie i pół minuty wygenerowano 4418 bonów.

Podobne rozwiązanie będzie przyjęte na Warmii i Mazurach, ponieważ od 27 września br. rozpocznie się proces składania wniosków o przyznanie Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego. Kilka dni wcześniej, bo już od 22 września br. będzie możliwość zarejestrowania się w systemie i założenia konta na stronie bonwarmiamazury.pl.

Jak złożyć wniosek o bon turystyczny?

Osoby zainteresowane bonem, po zalogowaniu się na swoje konto, będą mogły 27 września br. wysłać elektroniczny wniosek o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że liczba bonów jest ograniczona, a bony będą przyznawane m.in. na podstawie odpowiednio wypełnionego wniosku oraz czasu złożenia wniosku, czyli mówiąc kolokwialnie - kto pierwszy, ten lepszy. Podczas rejestracji trzeba zaakceptować regulamin oraz zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur, a także zaznaczyć wymagane zgody.

W dniu generowania bonów, na swoim koncie będzie można wpisać kwotę dopłaty oraz wybrać miesiąc realizacji bonu. Po pomyślnym wygenerowaniu bonu zostanie przekazane potwierdzenie na adres e-mail i numer telefonu.

Urlop na Warmii i Mazurach? Teraz to łatwiejsze - rusza pilotażowy program dopłat w ramach bonu turystycznego! januszlipnski 123RF/PICSEL

Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Bon jest dostępny dla osób, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do dnia generowania bonu ukończyły 18 lat. Bon generowany jest elektronicznie i przyjmuje formę unikalnego, 9-cyfrowego kodu przypisanego do numeru telefonu podanego podczas rejestracji.

Bon można wykorzystać tylko w obiektach noclegowych, które zgłosiły się do programu i zostały do niego zakwalifikowane. Pełną listę takich miejsc znajdziesz na stronie bonwarmiamazury.pl od 22 września 2025 r.

Aby zrealizować bon, należy zarezerwować co najmniej dwa noclegi na swoje nazwisko, a przy płatności użyć wygenerowanego kodu bonu. Ponadto bon będzie przypisany do osoby, która go wygenerowała i nie może być przekazany, odsprzedany ani użyty przez osoby trzecie.

Ile wyniesie wartość bonu?

W ramach Programu Jesień na Warmii i Mazurach realizowanego poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, dostępne będą dwa rodzaje bonów: kwotowe i zniżkowe.

Bon kwotowy wartości 200 zł brutto jest przeznaczony do wykorzystania w następujących obiektach noclegowych: kemping, motel, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne, pole biwakowe.

Bon kwotowy o wartości 300 zł brutto będzie można zrealizować w obiektach takich jak: hotel jedno- i dwugwiazdkowy, pensjonat, apartament, domek turystyczny, ośrodek wypoczynkowy.

Natomiast bon kwotowy o wartości 500 zł brutto jest dedykowany dla hoteli wyższej klasy - hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Z kolei bon zniżkowy uprawniać będzie do 10 proc. rabatu na noclegi w obiektach noclegowych zgłoszonych do programu.

