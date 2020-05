Gdańskie pięcioraczki świętują 49. urodziny

Ich narodziny były prawdziwą sensacją. Po wieczornym wydaniu dziennika telewizyjnego w gdańskim szpitalu urywały się telefony. Z życzeniami dzwonili też towarzysze z KC PZPR. Mówi się, że ojcu pięcioraczków pogratulował nawet Wojciech Jaruzelski.

Pani Leokadia, mama pięcioraczków, trafiła na oddział z rozpoznaniem ciąży mnogiej. Sądzono, że urodzi bliźnięta, ewentualnie trojaczki... Rodzice obstawiali, że urodzi im się córka. Los napisał jednak dużo bogatszy scenariusz. Na początku lat 70. nie wykonywano jeszcze badań USG ciężarnym, dlatego rozwiązanie przyniosło ogromną niespodziankę.



Poród odbył się drogami natury. Można tylko próbować wyobrazić sobie zdziwienie personalu medycznego, który przyjął na świat trzech chłopców i dwie dziewczynki! Szpital, co zrozumiałe, nie był gotowy na taką okoliczność. Brakowało nawet inkubatorów dla dzieci, dlatego w jednym z nich położono dwa noworodki. Jak czytamy w Dzienniku Bałtyckim, brakujący sprzęt sprowadzono aż z Niemiec. A posłużył długo, ogrzały się w nim dwa pokolenia.



Wielkim sukcesem lekarzy był fakt, że całą piątkę udało się utrzymać przy życiu. Nie obyło się bez komplikacji. Dziewczynka urodzona jako ostatnia wymagała przetoczenia krwi. Tę oddała pielęgniarka, Teresa Janiak. Wszystkie dzieci miały niedobory masy urodzeniowej, największe z nich ważyło zaledwie dwa kilogramy.



Według oficjalnych danych, maluchy okrzyknięte "pokazowymi dziećmi PRL", były pierwszymi żywo urodzonymi pięcioraczkami w Polsce i ósmymi na świecie. Ich zdjęcie ilustrowało w encyklopedii PWN hasło "Polska", razem z flagą i godłem. Gdy po trzech miesiącach obowiązkowej hospitalizacji zostały wypisane ze szpitala, pojechały z rodzicami do nowego lokum - w dawnym mieszkaniu cała dziewiątka by się po prostu nie zmieściła (rodzice mieli jeszcze dwóch starszych synów). Mieszkanie było oczywiście darem dla nietypowo powiększonej rodziny, a w krótkim czasie zewsząd napływały kolejne prezenty - m.in. meble, artykuły gospodarstwa domowego, wózki i inne akcesoria dziecięce.

Serwis Trójmiasto.pl cytuje fragment słynnego wywiadu z lek. med. Januszem Rudzińskim, który przyznał, że takiego finału nie spodziewał się nikt, a pięcioraczki rodzą się raz na 52 miliony ciąż. Dziś, w dobie rozwiniętych technik wspomagania rozrodu, ta statystyka zmieniła się "nieco", ale nadal robi wrażenie (ciąże pięcioracze zdarzają się raz na 41 milionów przypadków).



Jak można się domyślić, dziennikarze, dygnitarze partyjni i zwykli ludzie chcący sycić oczy widokiem najsłynniejszych dzieci epoki szturmowali bar, w którym pracowała ich mama. Najważniejsze osoby w państwie ochoczo fotografowały się z całą piątką, a Wojciech Jaruzelski i Piotr Jaroszewicz zostali ojcami chrzestnymi malców - na szczęście tylko honorowymi. Z okazji urodzin rodzeństwa organizowano nawet pochody, ale, jak po latach wyznał ich ojciec, zainteresowanie władz często było gestem na pokaz. Zresztą, nie tylko pięcioraczki były na ustach wszystkich, ale i rodzice, których podziwiano, którym zazdroszczono i o których złośliwie plotkowano. Rodzina zaznała spokoju dopiero po 1989 roku, już w nowej rzeczywistości.

Państwo Agnieszka, Ewa, Piotr, Adam i Roman żyją z dala od błyskających fleszów. Wczoraj rodzeństwo świętowało 49. urodziny.