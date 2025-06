Co przyniesie poniedziałek, 9 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto swoje cele realizuje powoli, nigdzie mu się nie spieszy. Człowiek ten jest drobiazgowy, lojalny i bardzo zdeterminowany, o ile poczuje, że właśnie odnalazł swoją wielką miłość. A trzeba powiedzieć, że czuje tak dość rzadko. W finansach nastaw się na długą kampanię i przeciągające się negocjacje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 5 Denarów

W życiu osobistym widać niegościnny teren, nieprzyjazne otoczenie, brak wyrozumiałości, chłód w relacjach. Uciekaj tam, gdzie ludzie są bardziej życzliwi i mniej skorzy do oceniania bliźnich. Ze swojej strony powstrzymaj się od pouczania i oskarżania tych, którym aktualnie się nie wiedzie. W finansach rozważ skorzystanie z programu pomocowego.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 3 Denarów

W relacjach osobistym trzeba będzie skonstruować drobiazgowy plan i w miarę mocno się go trzymać. Masz przy sobie osoby, które cenią rutynę, przewidywalność, potrzebują jasnego scenariusza, aby czuć się bezpiecznie. Pokaż komuś, że nie rzucasz słów na wiatr. W finansach trzeba będzie przestawić szkic, konspekt, próbkę, pierwsze wyniki oraz raporty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 5 Mieczy

W życiu osobistym ktoś może wyglądać na totalne niewiniątko, ale jego żywiołem jest sianie konfliktu. Nic bowiem nie daje takiej władzy, jak poróżnienie między sobą znajomych. Chcesz tego uniknąć? Nie rób sobie wrogów z cudzych nieprzyjaciół. Zachowaj neutralność, nie bierz udziału w plotkowaniu. W finansach niektórzy uciekną się do podstępu, aby coś ugrać.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 10 Buław

W życiu osobistym nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, nie skupiaj się całkiem na pojedynczej osobie czy problemie. Potrzebujesz przyjaciół, życzliwych ludzi, którzy Cię zrozumieją i wesprą. Każdy z nas popełnia błędy i ma chwile słabości. Nie odrzucaj wyciągniętej ręki. W finansach nie ma co unosić się dumą. Sprawdź, w jaki sposób środowisko może Cię poratować.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który szybko nudzi się swoimi zdobyczami, chce nieustannie gnać do przodu i wymyśla wciąż kolejne problemy, aby tylko zająć czymś niespokojny umysł. Jeśli zaakceptujesz to szalone tempo, z pewnością nie będziecie się nudzić. W finansach musisz połechtać czyjąś próżność, obudzić w nim lwa.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych mogą zalać Cię teraz silne, niepowstrzymane niczym emocje. Być może pierwszy raz doświadczysz tak potężnych uczuć lub przypomną Ci one jakąś dawną, obezwładniającą namiętność. Nie tamuj tej energii, daj się jej porwać, przyglądaj się jej fluktuacjom. W finansach możesz wpaść na niesamowity pomysł, zachwycić otoczenie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym odważnie spójrz w przyszłość, zachowaj optymizm, kochaj wyzwania. Ktoś bardzo potrzebuje Twojego serdecznego uśmiechu oraz wiary w lepsze jutro. Nie jest niczym głupim ani naiwnym mieć przekonanie, że z czasem wszystkie ścieżki się naprostują. W finansach możesz otrzymać dobrą wiadomość, zrobić na kimś ważnym korzystne wrażenie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych ktoś umywa ręce, wzbrania się od odpowiedzi, unika kontaktu. Nie powie jednak otwarcie, że czegoś nie chce, nie zaoferuje Ci zakończenia. Są ludzie, którzy nie chcą wyjść na "tych złych", dlatego każą innym wypowiadać na głos decyzje, które sami podjęli już dawno temu. W finansach nie trwaj w zawieszeniu, bo to strata czasu i energii.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych nie ma co dłużej opierać się prawdzie. Możesz odwracać głowę, zamykać oczy i zatykać uszy. Świat jednak nie przystanie i nie poczeka, aż dojrzejesz do zmian. Im szybciej zaakceptujesz rzeczywistość, tym lepiej na tym wyjdziesz. Stawiaj na niezależność, ale nie na ślepy upór. W finansach ktoś nie rozumie lub nie przyjmuje czegoś do wiadomości.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą dogmatyczną, która woli mieć uczniów i podopiecznych niż niezależnych partnerów. Jest to sposób na sprawowanie "miękkiej" kontroli. Nie musi on być też niczym złym, jeśli potrzebujesz przewodnika i chcesz się oddać całkiem w czyjeś ręce. W finansach konserwatywne myślenie wygra z innowacyjnością.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych musisz zmierzyć się z chmarą drobnych, ale dokuczliwych problemów. Szczególnie nieprzyjemne mogą okazać się plotki, insynuacje czy przytyki. Przemyśl uważnie, na co chcesz poświęcić czas i energię. Błahostki puszczaj mimo uszu, ale z poważniejszymi zarzutami konfrontuj się od razu. W finansach należy zadbać zwłaszcza o reputację.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL