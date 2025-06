Sód i potas to dwa kluczowe minerały, które jeśli pozostają we właściwych proporcjach względem siebie, to zapewniają dobrą pracę układu krążenia i nerek. Potas wspiera nerki w usuwaniu nadmiaru sodu i łagodzi napięcie naczyń krwionośnych. Dzięki temu ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie tętnicze. Jest też niezbędny do prawidłowej pracy serca.