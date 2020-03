Sędzia o gołębim sercu

Rozprawa w sądzie zawsze budzi skrajne emocje. Chyba, że prowadzi ją sędzia Caprio, znany z dużego poczucia humoru i dobrego serca.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Sędzia, jakich mało



Frank Caprio ma 82 lata, ale nadal pracuje w sądzie w Providence, w stanie Rhode Island. Ma 5 dzieci i od 50 lat tę samą żonę. Orzeka w całkiem trywialnych i wydawałoby się nudnych sprawach.



Głównie są to drobne wykroczenia drogowe, czy zakłócenia porządku w mieście. Natomiast Caprio robi z nich show, w którym wszyscy świetnie się bawią, co więcej, żadna z osób wezwanych na rozprawę, nie opuszcza sali z wysokim wymiarem kary.



Sędzia z uwagą wysłuchuje historii oskarżonych i zawsze znajduje jakieś środki łagodzące. Jego aktorskie zacięcie zostało zauważone i od roku 2017 rozprawy, którym przewodniczy, są nagrywane i publikowane w formie programu zwanego Caught in Providence, czyli Złapani w Providence, dostępnego w kilku amerykańskich kanałach telewizyjnych i na YouTubie.



Zamieńmy się rolami



Sędzia Caprio ma świetny kontakt z dziećmi, a rodzice dobrze o tym wiedzą i zabierają je na rozprawy, licząc na łagodniejszy wyrok. Często ucina sobie z nimi pogawędkę, a potem każe im decydować, czy rodzice są winni danego wykroczenia, czy nie.



W tym odcinku mała Janice musi postanowić, jaka będzie wysokość mandatu, który ma zapłacić jej mama za parkowanie na chodniku. Ma do wyboru 4 stawki, 300 dolarów, 100 dolarów, 50 dolarów i 0 dolarów. Dziewczynka uważa, że mama jest winna i powinna zapłacić mandat w wysokości 50 dolarów.



Tę sumę, sędzia zamienia na zakup dobrego śniadania dla dziewczynki, bo jeszcze nic tego dnia nie jadła.



Wideo youtube

Reklama



Córki Daviana i Casiana muszą zdecydować o losie taty, który kilkukrotnie przekroczył prędkość na ulicy w rejonie szkoły. Dzieci uważają, że tata jest winny. Zamiast grzywny, sędzia nakazuje ojcu, aby kupił córkom śniadanie i mówi, że jak tata nie będzie chciał tego zrobić, to mogą go postraszyć, że wszystko powiedzą sędziemu.



Wideo youtube



Mama Armando dostała mandat za przekroczenie prędkości. Kobieta nie mówi po angielsku, więc syn tłumaczy, że podczas jazdy nie czuła, że jedzie za szybko. Chłopiec ma osądzić, czy mama ma zapłacić mandat w wysokości 60 dolarów, czy sprawa może zostać umorzona. Wybiera drugą opcję.



Tłumaczy, że mama szuka pracy, by poprawić ich byt i nie może teraz wydawać pieniędzy na nic dodatkowego. Sędzia chwali postawę Armando, który rozumie trudną sytuację rodziny i stara się być pomocny.