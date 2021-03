62-letnia Denise Welche śmiało pozuje w bikini!

Denise Welche to aktorka brytyjskiego pochodzenia, która uwielbia zaskakiwać swoich fanów. Tym razem mimo swoich 62 lat pochwaliła się kuszącym zdjęciem w bikini, co niezwykle spodobało się internautom!

Zdjęcie Denise Welch zaraża pozytywną energią /Stuart C. Wilson /Getty Images

Prowadząca talk show "Loose Woman" jest uwielbiana w mediach przez swoich fanów.

Zdobyła ich sympatię poczuciem humoru, otwartością i dystansem do samej siebie. To ostatnie pokazała niedawno, gdy opublikowała jedno zdjęcie w mediach społecznościowych.



Jakiś czas temu gwiazda brytyjskiej telewizji schudła kilkanaście kilogramów i różnicę widać gołym okiem. Chcąc pochwalić się tą metamorfozą, Denise opublikowała stare zdjęcie, na którym widnieje w kostiumie kąpielowym i nowe, gdzie również przywdziała bikini i ustawiła się do fotografii w dokładnie tej samej pozie.



W poruszającym wpisie wyznała dodatkowo, że utratę wagi zawdzięcza między innymi... pożegnaniu się z alkoholem, który swego czasu spożywała w sporych ilościach.



Dziś jest szczęśliwa z decyzją, jaką podjęła i lżejsza o kilkanaście kilo! Widać, że nowy styl życia służy Denise!

