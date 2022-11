Beata Późniak to znana polska aktorka, reżyserka, a także producentka filmowa, która od lat realizuje swoje pasje w Stanach Zjednoczonych. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, m.in. nagrodę od Washington Post za nagranie najlepszego audiobooka roku w USA. Wyróżnienie to sprawiło, że została pierwszą Polką, ale również pierwszą nieanglojęzyczną aktorką, zatrudnioną przez największe na świecie literackie wydawnictwo - Penguin Random House. Ponadto aktorski talent Późniak został zauważony również w filmie Olivera Stone’a, gdzie wcieliła się żonę Gary’ego Oldmana. Dzieło "JFK" z udziałem polskiej gwiazdy otrzymało aż osiem nominacji do Oskara.

Beata Późniak zachwyciła sylwetką w Warszawie

Tegorocznej jesieni Beata Poźniak przyleciała do Polski, by spotkać się z fanami i wypromować swój tomik poezji. Za swoją twórczość została wyróżniona przez Yale Club, a jej poezja została przetłumaczona na język koreański, grecki, polski i ormiański.

Podczas tego wieczoru na warszawskim Służewiu, Późniak zachwyciła wdziękiem i wspaniałą sylwetką. Założyła krótką, obcisłą sukienkę, eksponującą jej smukłą figurę i długie, zgrabne nogi. Ludzie nie mogli oderwać wzroku.

Jak widać, pobyt w USA służy artystce - za oceanem w wielkim stylu rozwija swoje pasje i osiąga sukcesy, ale również dba o wygląd. Gwiazda najwyraźniej jest szczęśliwa i doskonale odnajduje się w swoich rolach, bowiem tryska energią i pomimo wieku prezentuje się świetnie. Na Instagramie podsumowała spotkanie podziękowaniami, które skierowała do współtwórców swojego dzieła.

Poezja wciąz żyje. Miło podzielić się słowem. Miłe spotkanie w Warszawie. Dziekuję Małgorzacie Karolinie Piekarskiej za piękne poprowadzenie programu. Elżbiecie Frankiewicz za wspaniałe zorganizowanie. Hannie Rusinak za pięknie zaprojektowane broszury/książeczki. I też niespodziewanym cosplayerkom, które przyjechały specjalnie z Katowic. Zabawa i wieczór bardzo udany. napisała w poście

Poetce życzymy dalszych sukcesów i tak wspaniałej formy na długie lata.