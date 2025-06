Fruczak gołąbek to motyl z rodziny zawisakowatych. Jest znany z bardzo charakterystycznego sposobu poruszania się - potrafi zawisać w powietrzu jak koliber, trzepocząc skrzydłami z ogromną prędkością. Szacuje się, że jest w stanie machać skrzydłami kilka tysięcy razy na minutę . To imponujący wynik, biorąc pod uwagę jego niewielki rozmiar.

Właśnie ta nietypowa umiejętność latania w miejscu i szybkie ruchy skrzydeł sprawiają, że wiele osób mylnie bierze go za tropikalnego ptaka, który musiał dostać się do Polski wskutek dziwnego zbiegu okoliczności.

Do naturalnych siedlisk motyla zaliczają się tereny Europy Środkowej i Południowej, a także Afryka Północna. Spotkać go można również na niektórych obszarach Azji. Fruczak gołąbek zdecydowanie lubi ciepło. Od pewnego czasu pojawia się także w Polsce. Jest to efekt ocieplenia klimatu i zmieniających się warunków środowiskowych.