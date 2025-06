Szparagi to sezonowe warzywo, które cieszy się w Polsce dużą popularnością. Słynie z cennych dla zdrowia właściwości i jest niskokaloryczne - 18 kcal/100g. Jest dobrym źródłem białka i błonnika, który poprawia perystaltykę jelit i procesy trawienia. Oprócz tego szparagi zawierają kwas foliowy, beta-karoten, witaminy C i E, które mają dobry wpływ na skórę, włosy i paznokcie.

"Na patelni wystarczy rozgrzać odrobinę masła, może to być masło klarowane. Do tego dodajemy odrobinę oliwy czy oleju. Odłamujemy szparagi. Tych zielonych nie musimy obierać, chyba że są bardzo grube i łykowate. Szparagi łamią się dokładnie w tym miejscu, w którym powinny się złamać. Nie bójmy się, po prostu naciśnijmy i odłammy końcówki" - mówi Bosacka w opublikowanym nagraniu.

Co zrobić z końcówkami szparagów? Ekspertka radzi, by je zamrozić lub włożyć do woreczka, przechowywać w lodówce i wykorzystać do zupy szparagowej.