W internetowym rankingu portalu nasze-sanatorium.pl to właśnie Kołobrzeg zdobył największe uznanie głosujących, wyprzedzając takie uzdrowiskowe klasyki jak Ciechocinek, Busko-Zdrój czy Krynica-Zdrój. Miasto położone nad Bałtykiem, u ujścia rzeki Parsęty, ma ponad tysiącletnią historię, ale to nowoczesne podejście do leczenia i wypoczynku sprawia, że bije rekordy popularności. Połączenie naturalnych surowców leczniczych z rozbudowaną infrastrukturą sanatoryjną i turystyczną czyni z Kołobrzegu miejsce unikatowe na skalę kraju.

Kołobrzeg to miejsce szczególne nie tylko ze względu na walory zdrowotne i turystyczne. To tutaj, po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, miało miejsce symboliczne Zaślubienie Polski z Morzem - akt, który przypieczętował odzyskanie dostępu do Bałtyku. Wydarzenie to upamiętnia Pomnik Zaślubin Polski z Morzem, znajdujący się w parku im. Stefana Żeromskiego. Rzeźba o nowoczesnej formie stanowi ważny punkt na mapie miasta, przypominając o trudnej historii, ale i o odzyskanej wolności.