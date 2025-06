Latem kończysz suplementację witaminy D? To może być duży błąd

Witamina D odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wzmacnia kości, zęby i mięśnie, przyczynia się do właściwej pracy układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. Wspomaga też działanie układu odpornościowego. I chociaż jej suplementacja weszła w nam nawyk, to wciąż większość z nas rezygnuje z zażywania witaminy D latem. Eksperci alarmują, że to może być spory błąd. Okazuje się, że pewna grupa osób powinna suplementować "witaminę słońca" przez cały rok.