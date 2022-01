Adam Nawałka to polski piłkarz i trener, a w latach 2013–2018 selekcjoner reprezentacji Polski. Mężczyźni cenią go za zawodowe sukcesy i miłość do piłki nożnej, a kobiety doceniają jego nienaganny styl i męską sylwetkę. Adam Nawałka może się także poszczycić szczęściem w życiu osobistym - od wielu lat wierny jest jednej kobiecie, pięknej żonie, Katarzynie.





Wielka miłość Adama Nawałki. Kim jest jego żona Katarzyna?

Adam Nawałka poznał swoją żonę, Katarzynę gdy miał zaledwie 18 lat, ona była dwa lata młodsza. Późniejszy trener polskiej reprezentacji przechodził obok placu, na którym ćwiczyły młode koszykarki Wisły Kraków. Piękna sportsmenka od razu wpadła mu w oko, na szczęście, z wzajemnością.



W jednym z wywiadów Katarzyna Nawałka przyznała, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, a młody piłkarz miał w sobie "to coś", co sprawiło, że od razu zobaczyła w nim kandydata na męża. Już chwilę później uchodzili za jedną z najpiękniejszych par w Krakowie.



Pierwszy kryzys przyszedł dość szybko - Adam wciąż łapał kontuzje, a po groźnym upadku z konia, nie odzyskał już dawnej formy. Szybko popadł w depresję. To wtedy do akcji wkroczyła Katarzyna i podnosiła narzeczonego na duchu. Przeciwności losu, z którymi przyszło im walczyć tylko umocniły ich związek - po ośmiu latach znajomości para postanowiła się pobrać.



W 1985 roku Katarzyna i Adam zdecydowali się na wyjazd do USA. Ona sprzątała domy, on pracował przy wycince drzew. Po czterech latach wrócili do kraju - Katarzyna za zaoszczędzone w Stanach pieniądze otworzyła sklep odzieżowy, a jej mąż handlował samochodami. Wciąż jednak wracał pamięcią do swojej sportowej przeszłości.

W 1995 roku Adam Nawałka został absolwentem szkoły trenerów przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Osiem lat później wybrano go na selekcjonera polskiej reprezentacji.



Katarzyna Nawałka nigdy nie kłóci się z mężem. To jej sposób na udany związek?

Katarzyna i Adam Nawałka przyznają, że są bardzo zgodnym małżeństwem. W jednym z wywiadów żona polskiego trenera zdradziła, że...nigdy się nie pokłócili! Od czasu do czasu zdarzają się im wprawdzie małe spięcia, ale selekcjoner natychmiast je rozładowuje, nucąc ulubione piosenki.

Małżonkowie nie są również o siebie zazdrośni, bo nie dają sobie do zazdrości żadnych powodów. Choć Katarzyna jest bardzo atrakcyjną, piękną kobietą, a Adam to, według wielu Polek, jeden z najprzystojniejszych mężczyzn w kraju, to oboje wiedzą, że są dla siebie najważniejsi.

Pod koniec lat 70. plotkowano wprawdzie o romansie przyszłego trenera z Grażyną Torbicką, córką Henryka Loski, wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale jak się okazało, na tym związku zależało najbardziej właśnie Losce, który chciał zeswatać Grażynę z Adamem. On jednak zakochany był już wtedy w Katarzynie i nie myślał o innych kobietach.

Katarzyna i Adam Nawałka nie mają dzieci, więc cały swój wolny czas poświęcają na realizowanie pasji. Żona trenera przyznaje, że gdy ten ma jej do powiedzenia coś ważnego, szarmancko całuje ją w dłoń i proponuje pogawędkę przy lampce wina. Rozmowę o powrocie do reprezentacji mają więc już pewnie za sobą...

