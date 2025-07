Poza apartamentem w Warszawie, Kwaśniewscy posiadają także dom na Mazurach, nieopodal Ostródy, który wybudowali kilkanaście lat temu, na 20-hektarowej działce. To właśnie tutaj najczęściej "uciekają" z miasta - szczególnie w okresie letnim. Niejednokrotnie wspominali w wywiadach, że uwielbiają przebywać na łonie natury i wspólnie z rodziną oraz przyjaciółmi spędzać czas na spacerach, grzybobraniach czy rejsach łódką po mazurskich jeziorach.

Piętrowy dom już z zewnątrz robi ogromne wrażenie - zbudowano go z efektownej, czerwonej cegły. Dookoła znajduje się mnóstwo zieleni - przepiękny, zadbany, sporych rozmiarów ogród, a tuż obok jezioro z niewielkim molo, z którego można łowić ryby. Wrażenie robi także basen, w którym domownicy oraz goście mogą schłodzić się w czasie upałów. Przy wejściu do posiadłości znajduje się ganek z kolumnami udekorowany kwiatami i pnączami, co wprowadza w iście sielski klimat.