Agata Kornhauser-Duda obecnie przeżywa trudne chwile. Pierwsza Dama właśnie pożegnała bliską osobę i pogrążyła się w żałobie.

Zdjęcie Agata Kornhauser-Duda z córką, jak i reszta rodziny pogrążona jest w żałobie /Grzegorz Galazka /East News

Agata Kornhauser-Duda mocno stroni od rozmów z mediami, a już zupełnie od opowiadania o swoim życiu prywatnym.

Dlatego niewiele wiadomo o jej rodzinie i bliskich jej osobach. Jednak i tak media obiegła wiadomość, że cała jej rodzina wraz z Agatą pogrążyła się w żałobie.



Okazało się, że 21 marca zmarł poeta i bliski przyjaciel rodziny Kornhauserów - Adam Zagajewski.



Był on poetą, a przede wszystkim przyjacielem ojca Pierwszej Damy, Juliana.



Panowie razem redagowali magazyn "Student". I wówczas pojawiła się między nimi przyjaźń. Profesor Adam Zagajewski był niezwykle częstym gościem w domu rodziny Pierwszej Damy i był z nimi tak zżyty, że Agata zwracała się do niego mianem wujka.



Sama Agata nie zabrała głosu w tej tragicznej sytuacji, ale zrobił to za nią jej mąż, Andrzej Duda:



"Dziś odszedł prof. Adam Zagajewski - poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia Nowej Fali. Członek PEN Clubu i Polskiej Akademii Umiejętności. Smutna wiadomość i duża strata dla polskiej literatury. RiP" - napisał na swoim Twitterze.





Zdjęcie Agata Kornhauser-Duda straciła bliską osobę / Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Zdjęcie Cała rodzina Dudów jest bardzo wierząca, co pomaga im przetrwać chwile żałoby / Grzegorz Gałązka/SIPA / East News

