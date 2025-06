Menopauza to nie tylko koniec miesiączki, to początek rewolucji w ciele kobiety. Uderzenia gorąca, nocne poty, kołatanie serca, rozdrażnienie, kłopoty ze snem - brzmi znajomo? Te objawy potrafią mocno dać się we znaki i utrudnić codzienne życie.

Nie zawsze można im zapobiec, ale z pewnością można je złagodzić. I tu coraz częściej mówi się o diecie. Okazuje się, że to, co ląduje na talerzu, może mieć realny wpływ na samopoczucie w okresie menopauzy.

A wśród sprzymierzeńców kobiet po pięćdziesiątce szczególne miejsce zajmuje niepozorna, zielona roślina - soja . Czy może naprawdę pomóc? Co mówią badania? I jak włączyć ją do codziennego menu bez nudy i rewolucji w kuchni?

Soja to nie tylko składnik roślinnych kotletów czy mleka do kawy - to prawdziwy sprzymierzeniec kobiet w okresie menopauzy. A wszystko dzięki wyjątkowym związkom, które się w niej znajdują - izoflawonom. To naturalne substancje roślinne, które działają w organizmie podobnie jak estrogeny, czyli kobiece hormony, których w tym okresie zaczyna brakować.