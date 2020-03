Agata Młynarska i Krzysztof Ibisz spędzili razem noc

Dziennikarze rozmawiali ze sobą podczas transmisji na żywo na Instagramie. Wspominali programy, które kiedyś razem oraz festiwale, których byli gospodarzami.

Zdjęcie Krzysztof Ibisz i Agata Młynarska znają się od lat /Piotr Andrzejczak /East News

Młynarska zaskoczyła Ibisza wyznaniem, że uważa go za najlepszego prezentera w Polsce. Oboje zaskoczyli też fanów opowieścią o pełnej emocji nocy, którą spędzili razem w Płocku.

Ibisz i Młynarska to dla wielu Polaków ulubiona para prowadzących. Ich współpraca sięga początku lat 90. XX w., kiedy oboje byli związani z TVP. Od tego czasu byli jako duet gospodarzami wielu festiwali i koncertów, a w 2010 roku współprowadzili w Polsacie program "Ona i on".



W czwartek wieczorem spotkali się online, w trakcie relacji na żywo na Instagramie, by powspominać stare czasy. Dzięki temu widzowie, którzy śledzili tę relację, mogli się dowiedzieć m.in. o kulisach ich pracy.

Okazało się, że przedmiotami, bez których Młynarska i Ibisz nie wyobrażają sobie przygotowań do występu przed kamerami są... kolorowe markery. Oboje mają je zawsze pod ręką - nie inaczej było w trakcie relacji.