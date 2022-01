Agata Rubik jest żoną znanego kompozytora i byłą modelką. Bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 140 tys. osób. Rubik chętnie dzieli się z obserwatorami życiem prywatnym. Relacjonuje rodzinne wyjazdy oraz codzienność.

Agata Rubik ma postanowienie noworoczne. Co zamierza?

Agata Rubik ma 173 centymetry wzrostu i może pochwalić się zgrabną, wysportowaną sylwetką. Influencerka prowadzi aktywny tryb życia: chętnie ćwiczy i zdrowo się odżywia. We wczorajszej relacji na Instagramie przyznała jednak, że w trakcie ostatnich tygodni nie kontrolowała diety. To przyczyniło się do wzrostu wagi byłej modelki. "Zrobiła się ze mnie duża dziewczynka" - przyznała Rubik w relacji na Instagramie. Celebrytka chce pozbyć się dodatkowych kilogramów i już rozpoczęła treningi.

Wskoczyłam na bieżnię - jest to mój pierwszy trening w tym roku. Po świętach i pobycie w USA "nieco" się powiększyłam. Może odważę się zważyć wieczorem wyznała Agata Rubik.

Relacja z siłowni zainteresowała obserwatorów Agaty Rubik. Celebrytka postanowiła więc kontynuować temat swojej metamorfozy. Na InstaStory pokazała efekty wieczornego ważenia, o którym wspominała podczas intensywnego treningu na bieżni.

Agata Rubik pokazała, ile waży. Chce schudnąć

Agata Rubik postanowiła szczerze odpowiedzieć na pytanie nurtujące jej obserwatorów. Na InstaStory opublikowała zdjęcie wagi, której licznik pokazywał 64,6 kilogramów. "To sporo" - skomentowała żona Piotra Rubika. Influencerka podzieliła się z fanami pewnym przemyśleniem. Agata Rubik w najbliższym czasie chce zrzucić około 6 kilogramów.

2 lata temu "sporo" to było 59 kilogramów. 3 lata temu ważyłam max 56 kilogramów, przy tej wadze zachodziłam w obie ciąże. Cel do kwietnia - 59 kilogramów. Bez żadnych restrykcyjnych diet. Wyleczyłam się z postów, diet sokowych zaznaczyła.

Żona muzyka wie już, w jaki sposób pozbędzie się dodatkowych kilogramów. "Zamierzam ograniczyć węglowodany, bo w ostatnim czasie bardzo dużo ich jadłam" - wytłumaczyła Agata Rubik w dalszej części wpisu. Wyznała również, że planuje schudnąć, by poczuć się lepiej we własnym ciele. Influencerka przyznaje, że powrót do wagi sprzed dwóch lat byłby dla niej niezwykle satysfakcjonujący.

Żeby była jasność - nawet się sobie teraz podobam, tylko jednak lepiej się czuję nieco mniejsza. Plus ¾ ubrań jest teraz przyciasna... zaznacza żona Piotra Rubika.

