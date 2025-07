Dla wielu osób są klejnotem w kolekcji roślin doniczkowych. Storczyki mają piękne, delikatne kwiaty, które pasują do każdego wnętrza. Wbrew stereotypom, są stosunkowo łatwe w pielęgnacji i mogą kwitnąć przez wiele miesięcy. Chcąc je wzmocnić i przedłużyć kolorowy spektakl na parapecie, warto sięgnąć po domowy nawóz do storczyków. Przygotowanie nie sprawi żadnych kłopotów.

Nie wylewaj do zlewu. Storczyki uwielbiają taką odżywkę

Coraz więcej osób szuka naturalnych alternatów dla syntetycznych nawozów. Tego typu rozwiązania bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku orchidei, które źle reagują na przenawożenie. Dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie wody z gotowanych warzyw do podlewania storczyków . Możesz wykorzystać płyn, który zostaje np. po obróbce ziemniaków.

Naturalna odżywka jest zasobna w skrobię, która stymuluje wzrost całej rośliny. Do tego dochodzą witaminy z grupy B (zwłaszcza B1, B2 i B3) oraz liczne minerały. W wodzie z gotowanych warzyw nie brakuje potasu, magnezu, żelaza, wapnia i fosforu . Taka kombinacja jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesu fotosyntezy, wzmacniania ścian komórkowych, wsparcia korzeni i zdolności rośliny do regeneracji.

Wykorzystaj prostą odżywkę, by przedłużyć kwitnienie storczyka

Jak stosować domowy nawóz do storczyków?

Po ugotowaniu wodę wlej do naczynia i pozostaw do ostygnięcia. Chłodnego płynu nie musisz rozcieńczać. Używaj do podlewania storczyków zamiast zwykłej wody raz w tygodniu. Szybko zauważysz, że kondycja kwiatów uległa poprawie, a kolorowe płatki będą utrzymywać się długimi tygodniami.