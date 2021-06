Agnieszka Kaczorowska jest obecnie w drugiej ciąży, a poród zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie dni nie były jednak łatwe dla aktorki, która wciela się w roli Bożenki w serialu "Klan".

W długim wpisie w swoich mediach społecznościowych opisała swoje odczucia względem skrajności występujących w ruchu "body positive", określiła dzisiejsze czasy, czasami, w których pojawiła się moda na brzydotę.



"Po co na siłę robić z siebie 'taką zwyczajną', zamiast 'wyjątkową i niepowtarzalną'? Po co być 'zmęczoną" i w tym taką "prawdziwą' jak można koncentrować się na swojej sile ? Po co eksponować swoje wady, mówiąc o 'dystansie' jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach?" - napisała Agnieszka.



Jej kontrowersyjna wypowiedź spotkała się ze sporym odzewem nie tylko wśród zwykłych internautów, ale także i wśród gwiazd.



Zofia Zborowska, Karolina Korwin-Piotrowska, Kaja Paschalska, Maffashion, Kasia Nosowska i wiele innych gwiazd oraz osobowości medialnych skrytykowało wpis Agnieszki Kaczorowskiej.



Głos zabrały też influencerki jak Anna Skura, Martyna Kaczmarek czy Sylwia Chutnik, które broniły idei ciałopozytywności i również wyraziły oburzenie stanowiskiem Agnieszki Kaczorowskiej.



Mierząc się z tak sporym odzewem i krytyką, Agnieszka zamieściła na swoim profilu lakoniczne przeprosiny i mogła sprawiać wrażenie, jakoby zapomniała o całej sytuacji.



Gwiazda poszła bawić się w najlepsze na swoje baby shower, teraz obecnie bardzo modne wśród mam. Wraz ze swoimi przyjaciółkami świętowała zbliżające się narodziny swojego drugiego dziecka.



Relacje z tego niezwykle pięknego i estetycznego wydarzenia gwiazda zamieściła w swoich mediach społecznościowych i na nagraniach wydawała się niezwykle zrelaksowana i szczęśliwa.



