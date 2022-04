Agnieszka Włodarczyk o macierzyństwie

W styczniu 2021 roku Agnieszka Włodarczyk na swoim instagramowym profilu poinformowała fanów, że spodziewa się dziecka.

Aktorka jest w związku ze sportowcem Robertem Karasiem. 7 lipca na świat przyszedł ich syn Milan.

Instagram Post

Od tamtej pory instagramowy profil aktorki zdominowały tematy dotyczące macierzyństwa. Agnieszka Włodarczyk chętnie publikuje rodzinne ujęcia i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Aktorka dość często mówi o tym, jak wygląda codzienność z małym dzieckiem. Wcześniej opowiadała m.in. o wyborze szpitala, pierwszych dniach po powrocie do domu, a także karmieniu piersią. Swego czasu świeżo upieczona mama prosiła nawet o rady doświadczone internautki. Tym razem aktorka postanowiła poruszyć temat ząbkowania.

Reklama

Agnieszka Włodarczyk o ząbkowaniu Milana

Agnieszka Włodarczyk na instagramowym profilu opublikowała zdjęcie z synem i postanowiła opowiedzieć o dolegliwościach, które towarzyszą Milanowi podczas ząbkowania. Jak sama przyznała, w ostatnich dniach jest inaczej i trochę trudniej.

Instagram Post

Aktorka opowiedziała, że Milanowi właśnie pojawiły się cztery zęby i zapewne to spowodowało, że był osłabiony. Poza tym dodała, że chłopiec staje się coraz bardziej aktywny, a co za tym idzie, musi zabezpieczyć wszystko, co mogłoby być dla niego niebezpieczne.

Milan nie chce być w kojcu dłużej niż 10 minut, cały czas chce uskuteczniać wędrówki po domu, zaglądając w każdy kąt. Jest mega aktywny, bierze wszystko do buzi. Muszę zrobić w domu lekkie «przemeblowanie», pochować wszystkie niebezpieczne rzeczy, detergenty, małe przedmioty… Zabezpieczyć kontakty i zainstalować bramki na schodach

Aktorka dodała również, że mały Milan uwielbia przytulać się do rodziców. Poza tym stwierdziła, że mimo trudności nie jest w stanie się na to wszystko zezłościć, bo uśmiech syna jej to rekompensuje.

***

Zobacz także:

Sandra Kubicka ostro podsumowała filmowe plany Blanki Lipińskiej "Współczuję jej"

Maffashion powiększyła piersi? Wspomniała o tym na Instagramie!

Te gwiazdy cierpią na hashimoto. Jak radzą sobie z chorobą?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc.11: Alan Andersz INTERIA.PL