Hashimoto to przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, nazywane także przez lekarzy przewlekłym limfocytowym zapaleniem tarczycy. Tę chorobę znacznie częściej diagnozuje się u kobiet. Nie oznacza to jednak, że nie dotyczy ona mężczyzn czy też dzieci.

Nieleczone Hashimoto może być bardzo groźne i prowadzić nawet do całkowitego zniszczenia gruczołu tarczycy. To choroba nieuleczalna, która jednak - w przypadku odpowiedniego leczenia, diety i stylu życia - może osiągnąć remisję.

Czym objawia się choroba Hashimoto?

Pierwsze objawy choroby Hashimoto często są przez pacjentów bagatelizowane - to sprawia, że dolegliwość zostaje zdiagnozowana późno. Zazwyczaj autoimmunologiczne zapalenie tarczycy powoduje ciągłe uczucie zimna, wysuszenie skóry, niekontrolowany przyrost masy ciała, osłabienie włosów i problemy z ich wypadaniem. Do popularnych objawów zalicza się także: wahania nastroju, stany depresyjne, chroniczne zmęczenie. W przypadku kobiet choroba powoduje także zaburzenia miesiączkowania i problemy z zajściem w ciążę.

Na początku objawy są łagodne. Jednak z biegiem czasu stają się coraz bardziej dokuczliwe i utrudniają normalne funkcjonowanie. Obniżona ilość hormonów powoduje także problemy z odpornością. Pacjenci najczęściej trafiają do endokrynologa, gdy choroba Hashimoto jest już w zaawansowanym stadium.

Jak leczyć chorobę Hashimoto?

Nie ma konkretnej odpowiedzi na to, jak powinno wyglądać leczenie choroby Hashimoto. Przy obecnym stanie wiedzy medycznej, dolegliwość ta uznawana jest za nieuleczalną. Na ogół pacjenci muszą codziennie przyjmować syntetyczny hormon tarczycy w postaci tabletki. Jednak w przypadku przewlekłego autoimmunologicznego zapalenie tarczycy ważne są także: odpowiednia dieta oraz styl życia - aktywność fizyczna, brak stresu.

Polskie gwiazdy, cierpiące na tę chorobę chętnie opowiadają o tym, jaką drogę przeszły. Którzy celebryci chorują na Hashimoto i jak wyglądają ich codzienne zmagania?

Te gwiazdy cierpią na Hashimoto: Julia Wieniawa

Zdjęcie Julia Wieniawa, by zadbać o zdrowie i wspomóc chory gruczoł, przeszła na dietę eliminacyjną. Co mówi o chorobie? / VIPHOTO / East News

Julia Wieniawa jakiś czas temu przy pomocy mediów społecznościowych powiadomiła o swojej chorobie. "Pewnie mi nie uwierzycie, ale to ja kilka lat temu. Co poszło nie tak? Nieleczone Hashimoto, nieleczona niedoczynność tarczycy, niska samoocena i tuszowanie jej sztucznymi rzęsami - powiedziała 22-latka, zwracając uwagę na fizyczne objawy choroby.

W tamtym okresie bardzo źle się ze sobą czułam i tak naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje, a swoją niepewność siebie chowałam pod takim mocnym makijażem przyznała Julia Wieniawa.

Jak aktorka radzi sobie z chorobą dziś? Julia Wieniawa, by zadbać o zdrowie i wspomóc chory gruczoł, przeszła na dietę eliminacyjną. Zrezygnowała więc z glutenu i alkoholu. Aktorka regularnie ćwiczy, unika stresu i dba o swój stan psychiczny - pomaga jej w tym joga.

Te gwiazdy cierpią na Hashimoto: Małgorzata Kożuchowska

Zdjęcie "Czuję się o niebo lepiej!” - zaznacza Małgorzata Kożuchowska / MWMedia

Od lat zmagam się z chorobą Hashimoto, biorę leki, muszę bardzo uważać na to, co jem przyznała Małgorzata Kożuchowska z rozmowie z "Forbsem" kilka lat temu.

"Przed diagnozą byłam wiecznie osłabiona, przemęczona i przeziębiona. Odporność zerowa. Wzięłam się za siebie i jest ogromna poprawa. Zrobiłam to dla siebie i dla dziecka, wcześniej wciąż brakowało czasu. Czuję się o niebo lepiej!" - zaznaczyła aktorka.

Te gwiazdy cierpią na Hashimoto: Kinga Rusin

Zdjęcie Kinga Rusin także choruje na Hashimoto / Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News / East News

Kolejną gwiazdą, która zmaga się z tą chorobą jest Kinga Rusin. "Jestem pod opieką dobrych endokrynologów, mam dobrze ustawione lekarstwa. Niestety, niedoczynność tarczycy nie jest chorobą, którą można wyleczyć, ta tarczyca nagle nie przestanie działać jeśli jest zniszczona i na tym polega niedoczynność tarczycy, trzeba dobrze ustawić hormony" - zaznaczyła dziennikarka.

Kinga Rusin w rozmowie z mediami przyznała także, że leczenie to trudny i żmudny proces.

Żeby wrócić znowu do prawidłowego poziomu energetycznego, do dobrego wyglądu, do takiej chęci żeby żyć, to zajęło mi dobrych parę lat zaznaczyła.

Jak dziennikarka zdołała przezwyciężyć wyniszczające objawy choroby? Kinga Rusin po otrzymaniu diagnozy znacznie zmieniła swój jadłospis. Gwiazda zrezygnowała z mleka i mięsa. Wyeliminowała z diety także wysoko przetworzoną żywność.

"Musiałam do tego dorosnąć, popytać, jestem osobą bardzo dociekliwą, więc chodziłam do różnych klinik, pytałam lekarzy, robiłam researche, szukałam w internecie bardzo dużo informacji, ułożyłam sobie swój własny jadłospis, swoje własne dania" - wyznała.

Te gwiazdy cierpią na Hashimoto: Kayah

Zdjęcie „Codziennie biegam godzinę i nie ma od tego odstępstwa". Co jeszcze dla zdrowia robi Kayah? / Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Z chorobą Hashimoto walczy również Kayah. Opuchlizna, ciągłe zmęczenie i rozdrażnienie to główne dolegliwości, które sprawiły, że artystka udała się do lekarza. Po otrzymaniu diagnozy gwiazda znacznie zmieniła swój styl życia. "Codziennie biegam godzinę i nie ma od tego odstępstwa. Biegam, jak jestem zmęczona, jak jestem zła, jak nie mam czasu też. Nie istnieje wymówka" - tłumaczy.

Jednak aktywność fizyczka to nie wszystko, wokalistka uważa także na dietę. Od jakich produktów stroni? "Pilnuję się, aby nie jeść mięsa, ani kawałeczka (...) unikam glutenu, który jest absolutnie wykluczony przy walce z Hashimoto. Nie jest łatwo" - przyznała Kayah w rozmowie z magazynem Vivą.

Ta choroba przełożyła się w zasadzie na każdą sferę życia, na to, jak wyglądam, na to, ile mam energii, jak czuje się psychicznie. Walczę jednak, mam lepsze i gorsze momenty dodała Kayah.

Te gwiazdy cierpią na Hashimoto: Maffashion

Zdjęcie Maffashion regularnie apeluje do obserwatorek, by badały się regularnie i interweniowały, gdy tylko zauważą niepokojące objawy Hashimoto / AKPA

Maffashion informacją o swojej chorobie podzieliła się z fanami kilka lat temu. Od tamtej pory Julia Kuczyńska regularnie mówi o tym, jak przebiega jej walka chorobą.

"Nie jest dobrze, stało się to, czego się obawiałam, wstępnie Hashimoto, choroba immunologiczna, po prostu mój organizm wytwarza przeciwciała, które niszczą tarczycę i mam tak wysoki odczynnik TSH, że po prostu mam zmianę leków, inne od tego niż te przyjmowałam od siedmiu lat, oprócz tego potrzebna jest witamina D. Zmartwiłam się" - powiedziała influencerki po usłyszeniu diagnozy do fanów.

"Jednego dnia twoja twarz może wyglądać tak, drugiego nieco inaczej. Kto ma chorą tarczycę wie, o czym mówię. (...) Zewnętrzne objawy to jedno (ja i tak nie mam objawu przybierania na wadze tak, jak większość kobiet z niedoczynnością, więc mam ciut szczęścia)"

"To, co się dzieje z organizmem, samopoczuciem, siłą na cokolwiek w ciągu dnia, skupieniem się etc. to są istotne kwestie. Kiedy zaniedbujemy leczenie czujemy się fatalnie! Wręcz nie jesteśmy zdolne (i zdolni) do normalnego funkcjonowania, pracy, a nawet spotkań ze znajomymi. Nic się nie chce" - tłumaczyła Maffashion, wymieniając objawy choroby.

Influencerka regularnie apeluje także do obserwatorek, by badały się regularnie i interweniowały, gdy tylko zauważą niepokojące objawy przewlekłego, autoimmunologicznego zapalenia tarczycy.

Te gwiazdy cierpią na Hashimoto: Karolina Szostak

Zdjęcie Karolina Szostak podobnie jak inne gwiazdy, po diagnozie zmieniła styl życia / Jacek Kurnikowski / AKPA

Gwiazdą zmagającą się z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy jest także Karolina Szostak "Późno się dowiedziałam o chorobie Hashimoto i bardzo długo leczyłam się na niedoczynność tarczycy. W zasadzie było to na granicy niedoczynności i Hashimoto" - tłumaczyła prezenterka w rozmowie z portalem WP Kobieta.

Karolina Szostak podobnie jak inne gwiazdy, po diagnozie zmieniła styl życia.

"Przy niedoczynności metabolizm wynosi w zasadzie zero, więc ruch jest jak najbardziej wskazany. Nie można się oczywiście forsować, wykonywać bardzo ekstremalnych czy wyczerpujących sportów, ale stały, lekki wysiłek fizyczny nastawiony bardziej na podtrzymanie kondycji fizycznej, niż ćwiczenia siłowe poleci każdy lekarz" - wyjaśniła. Prezenterka uważa także na dietę.

Mój organizm jakoś sam odstawił nabiał i pszenicę, ale to się nie stało tak naturalnie, tylko przy okazji oczyszczania wytłumaczyła Szostak.

