Agnieszka Woźniak-Starak nie zawsze była ikoną mody

Agnieszka Woźniak-Starak, gdy tylko doda nowe zdjęcie w swoich mediach społecznościowych lub gdy pojawi się publicznie, jej wywołuje falę komentarzy.

Zazwyczaj nie brakuje wtedy komplementów, bo Agnieszka potrafi doskonale wyglądać. Jest piękną blondynką z niezwykłym wyczuciem stylu. Jej fanki pragną wyglądać tak, jak ona - kupują podobne ciuchy, jakie nosi ich idolka i pragną mieć taką fryzurę jak Agnieszka.



Jednak gdy popatrzymy na stare zdjęcia dziennikarki, trudno uwierzyć w to, że przeszła taką metamorfozę. Pojawiła się w telewizji w 2005 roku, gdy została gospodarzem oprawy dnia w TVP1.



Tam prowadziła programy śniadaniowe i wówczas widzowie poznali nieśmiałą, młodą blondynkę, która z czasem pokazała, na co ją stać.



Przez wszystkie te lata pracy Agnieszka na oczach fanów eksperymentowała ze swoim stylem, niestety nie zawsze z dobrym skutkiem.



Najlepiej widać to po zmieniającej się fryzurze dziennikarki, która nie bała się mocniejszych cięć. Niektórych zdjęć z tamtych czasów nie da się po prostu zapomnieć.



Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak, gdy zaczynała swoją przygodę w TVP, była niewinną blondynką, która dopiero wchodziła w świat show-biznesu / Norbert Urbaniak / Agencja FORUM

Agnieszka Woźniak-Starak kochała grzywki

Gdy Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się w mediach, ciągle zmieniała coś w swojej fryzurze. Na zmianę ścinała i zapuszczała włosy, raczej była wierna kolorowi blond, ale bawiła się jego odcieniami. Jedno jest jednak pewne - od zawsze kochała grzywki.



Jednak sporo czasu minęło, aż gwiazda znalazła taką, która pasuje do jej kształtu twarzy. Wcześniej pojawiały się zbyt krótkie, asymetryczne, które nie do końca służyły Agnieszce.



Winna także temu była moda na asymetryczne cięcia, która wówczas panowała. Młoda dziennikarka chcąc podążać za najnowszymi trendami, również decydowała się na tego rodzaju grzywki.



Najwidoczniej fryzurą Agnieszki zajmowali się różni fryzjerzy i niektóre z włosowych stylizacji były niezbyt dobrze wykonane - pojawiały się tzw. "zęby", czyli włosy, które nie zostały obcięte pod odpowiednim kątem. Także zbyt krótkie włosy nie służyły gwieździe.

Źle dobrana długość fryzury może zniekształcić nawet najładniejszą twarz.



Dziś jednak Aga może pochwalić się idealną długością grzywki sięgającą ucha i rozchodzącą się na środku głowy na boki - to idealne rozwiązanie!



Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak w bardzo krótkich włosach nie czuła się najlepiej / Tricolors / East News

Fryzury, które postarzały Agnieszkę Woźniak-Starak

Zbyt krótkie włosy to jedno. Dodatkowo źle dobrany odcień blondu i loki także potrafiły przyczynić się do zaliczenia włosowej wpadki przez Agnieszkę. Dziennikarce do twarzy jest w chłodnych odcieniach jasnego blondu.



Zazwyczaj gwiazda jest wierna tej zasadzie, ale na starych zdjęciach królują też takie, gdzie prezenterka wygląda na o wiele straszą, niż była w rzeczywistości. Trudno uwierzyć w to, jak kolor włosów i stylizacja potrafią zmienić wygląd.



Agnieszce zdarzało się wystąpić w burzy loków w popielatym lub ciemniejszym odcieniu blondu, co zupełnie nie służyło jej urodzie. W połączeniu z mocną opalenizną, którą niegdyś uwielbiała, dawało to opłakany skutek.



Teraz gwiazda hołduje prostocie - proste włosy w idealnym, chłodnym kolorze sprawdzają się najlepiej w przypadku słowiańskiej urody Woźniak-Starak.



Dziś stare zdjęcia są tylko zabawnym wspomnieniem dla prezenterki, która zachwyca wyczuciem stylu. Nauka na błędach nie poszła na marne i Agnieszka jest świadoma swoich modowych wyborów. Zrezygnowała także ze złych doradców, którzy niekoniecznie proponowali jej dobre dla niej cięcia i kolory włosów.

Zdjęcie Źle dobrany odcień włosów potrafił dodać Agnieszce lat / Gałązka / AKPA

Zdjęcie Symetryczne cięcie, zniszczone od rozjaśniania włosy i mocny makijaż - tutaj Agnieszka zaliczyła niestety wpadkę! / Piotr Fotek / Reporter

Zdjęcie Niektórych zdjęć Agnieszka Woźniak-Starak wolałaby nie pamiętać. Blond w połączeniu z mocną opalenizną, która nie jest zdrowa dla skóry, dawał nienajlepsze efekty / Piotr Fotek / Reporter

Zdjęcie Loki również nie okazały się najlepszym wyborem dla Agnieszki. To one dodały jej lat! / Tricolors / East News

