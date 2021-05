Agnieszka Woźniak-Starak za nieco ponad dwa miesiące będzie obchodzić przykrą rocznicę śmierci męża. Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku na łodzi na jeziorze Kisajno 18 sierpnia 2019 roku i wtedy jego żonie zawalił się cały świat.

Zniknęła wówczas z przestrzeni medialnej, ale wróciła silna i gotowa, by zmierzyć się z nową rzeczywistością. Dziś wróciła na ekrany telewizorów w programie "Dzień Dobry TVN" i chociaż widać, że sporo schudła, o co martwią się jej fani, wygląda na szczęśliwą.



Wolny czas stara się spędzać na łonie natury i wygląda na to, że właśnie taka aktywność daje jej najwięcej szczęścia i spokoju.



Często gości w stadninie koni u Karoliny Ferenstein-Kraśko, gdzie odpoczywa od zgiełku miasta. To właśnie stamtąd pochodzi nowe zdjęcie Agnieszki, która pozuje roześmiana do zdjęcia razem z tarzającym się w piachu koniem.



Fani zauważyli radość i pozytywną energię Agnieszki, o czym pisali w komentarzach. Obserwatorzy gwiazdy są pełni podziwu dla jej optymizmu życiowego, po tragedii jaka ją dotknęła i kibicują jej na każdym etapie jej życia.



Reklama

Instagram Post