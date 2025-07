Co przyniesie piątek, 18 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Diabeł

W kontaktach osobistych możesz spotkać kogoś, kto wyzwoli w tobie wielką energię, namiętność, pragnienie zmian. Pokusa, by zerwać się z łańcucha codzienności, będzie bardzo silna. Niektóre związki nie są na zawsze, ale pomagają odkryć nam dziką stronę naszej natury. W finansach wystrzegaj się człowieka, który potrafi kłamać w żywe oczy, nie ma moralności.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych potrzebny będzie dobry plan i ciężka praca. Możesz wejść w nowe środowisko, a w nim zaczniesz budować swoją reputację już od pierwszego dnia. Ktoś myśli o tobie poważnie, może chcieć sprawdzić, czy jesteś "materiałem" do wieloletniego związku. W finansach możesz otrzymać grant, dofinansowanie, kredyt, jeśli przedstawisz dobry projekt.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych odróżniaj intuicję od życzeniowego myślenia. Bardzo często mylimy szósty zmysł z usilnym pragnieniem. Widzimy wówczas dookoła tylko to, co zdaje się potwierdzać nasz zamysł. Tak samo jest ze strachem. W otoczeniu zwracamy szczególną uwagę na to, czego byśmy chcieli uniknąć. W finansach ktoś może niechcący podać fałszywą informację.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 5 Denarów

W kwestiach prywatnych nie da wiele ten, kto sam nie ma prawie nic. Gorące wyznania brzmią pięknie w twoich uszach, ale czy idą za nimi czyny? Być może druga strona sama potrzebuje pomocy, a więc nie stanie się twoją opoką. Możecie za to udzielić sobie wzajemnego wsparcia. W finansach możesz otrzymać prezent skromny, drobny, ale od serca.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych twoje wysiłki powinny wydać pierwsze plony. W piśmie zostało powiedziane, że "po owocach ich poznacie". Nie słuchaj, co ktoś mówi, tylko patrz, co robi. Jeśli sprawy od dawna nie idą do przodu, a kolejne okazje przelatują koło nosa, musisz uznać to za prognozę. W finansach w grę wchodzą długofalowe inwestycje, czekanie na zysk.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą otwartą i szczerą do bólu. Ten ktoś nie zawsze gryzie się w język, a honor ma dla niego nadrzędne znaczenie. Wybacza z trudnością i oczekuje od przyjaciół, że znienawidzą też jego wrogów. Czy warto się w to wplątywać? Do dyskusji. W finansach danego słowa trzeba będzie bezwzględnie dotrzymać.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych do głosu dojdą silne emocje. Dziać się mogą dramaty jak z wielkiego romansu. Słodka niepewność, przykra zazdrość, palący gniew i kojące przebaczenie… Kochamy przeżywać te emocje przy lekturze, a w realnym życiu? Możesz rozmawiać z kimś, kto zmąci twój spokój. W finansach trzeba będzie dokonać bardzo trudnego wyboru.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie wielkie święto, dzielenie się radością, połączenie z kimś, wspólna rozrywka, zbliżenie, ocieplenie stosunków. Jeśli szykuje się rodzinna impreza, to absolutnie się od niej nie wymawiaj. Nie trzeba grać pierwszych skrzypiec, by przyjemność z koncertu. W finansach możesz wejść w familijny biznes, zrobić coś dobrego dla bliskich.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć "dość!". Nikt jeszcze nie przelał oceanu do muszli, korzystając do tego z dziurawego wiadra. Warto przyjąć do wiadomości, że niektóre zadania nas przerastają, obietnicy nie da się dotrzymać, a plany należy zmienić lub całkiem od nich odstąpić. W finansach uciekaj z nieprzyjaznego miejsca, póki masz na to czas.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie dać komuś do zrozumienia, że jesteś "solidną firmą", bezpieczną twierdzą. Poczucie bezpieczeństwa to teraz klucz do sukcesu. Umów się na coś i przestrzegaj tego, doceń moc drobnych, codziennych rytuałów i bez szemrania poddaj się rodowej tradycji. W finansach trzymaj pieniądze blisko siebie, ograniczaj wydatki na zbytki.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 6 Buław

W życiu osobistym możesz doprowadzić swoje plany do końca, zyskać posłuch otoczenia, zdobyć czyjąś zgodę. Nie stanie się to jednak poprzez usilne prośby i pokorne oczekiwanie. Owszem, wdzięk i kultura osobista są konieczne zawsze i wszędzie, ale musisz przejawić także pewność siebie. W finansach pamiętaj, że nikt nie osiąga sukcesu w pojedynkę. Podziękuj wspólnikom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 8 Denarów

W życiu osobistym nie słuchaj plotek i pogłosek, nie daj się rozpraszać. Bądź sobą, nie staraj się dopasować do otoczenia. Ktoś zachwyca się tobą właśnie dlatego, że potrafisz stworzyć sobie prywatny świat i wszystko pięknie w nim poukładać, bez oglądania się na innych. W finansach możesz otrzymać awans lub zlecenie dzięki mistrzowskiemu działaniu.

