Agnieszka Woźniak-Starak ma sobowtóra? Niesamowite!

Gwiazdy

Agnieszka Woźniak-Starak to piękna blondynka o hipnotyzujących oczach. To zdecydowana piękność TVN, ale okazuje się, że prezenterka ma konkurencję i to na planie śniadaniowego programu, w którym pracuje! Agnieszce w urodzie dorównuje Ewelina Rydzyńska, a panie wyglądają dosłownie jak siostry!

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak nie jest jedyną pięknością w swojej stacji telewizyjnej / AKPA