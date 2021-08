Agnieszka Woźniak-Starak nieprzypadkowo wybrała taką kreację na Festiwal w Sopocie!

Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła swoich fanów jak spędza drugą rocznicę śmierci swojego męża, Piotra Woźniaka-Staraka. Producent Filmowy zginął tragicznie 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno. Wdowa dzień przed smutną rocznicą prowadziła Festiwal Top of the Top w Sopocie. Fani zwrócili uwagę na jej strój, bo był on nie bez znaczenia w kontekście rocznicy.

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak olśniewała na sopockiej scenie / Fot. Wojciech Strozyk / Reporter