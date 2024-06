Spis treści:

Agnieszka Woźniak-Starak sympatię widzów zaskarbiła sobie na przestrzeni lat jako prezenterka. Niedawno gwiazda współprowadziła z Janem Pirowskim 15. edycję programu "Mam talent". Woźniak-Starak prowadzi też w duecie z Gabi Drzewiecką program "W trójkącie" w serwisie YouTube. Dziennikarki rozmawiają na różne tematy ze znanymi i lubianymi osobami ze świata muzyki, telewizji, sportu czy filmu.

Woźniak-Starak słynie również z inspirujących stylizacji. Popularna prezenterka od wielu lat znajduje się w gronie najlepiej ubranych Polek. Jej stylizacje zazwyczaj idealnie wpisują się w określone wydarzenie - gwiazda umiejętnie żongluje trendami i lubi zestawiać je z klasyką. Gwiazda przede wszystkim kocha jednak eksperymenty i uwielbia bawić się modą.

Agnieszka Woźniak-Starak w modnym garniturze. Fani: "Rewelacja"

Tym razem zaprezentowała się w supermodnym, beżowym garniturze. Elegancki zestaw składał się z nieco luźniejszej marynarki i spodni z szerokimi nogawkami. Woźniak-Starak uzupełniła stylowy zestaw czarną bluzką i białymi mokasynami. Nie zapomniała o dodatkach takich jak okulary przeciwsłoneczne, bransolety i czarna torebka.

Trzeba przyznać, że to przepis na stylizację idealną - zwłaszcza, gdy upały jeszcze nie tak bardzo dają się nam we znaki. Nowa stylizacja dziennikarki przypadła do gustu fanom.

"Rewelacyjnie wyglądasz w tym garniturze", "Piękny garnitur", "Jest pani urodzona do tego, by nosić takie garnitury", "Cudowny look", "Czysta perfekcja i odwieczna inspiracja", "Kobieta z klasą", "Ale sztos", "Cudowne kolory", "Stylowo bardzo", "Klasa sama w sobie" - komplementowali na Instagramie.

Modne garnitury 2024

Garnitur pozostaje w grze! To jeden z najgorętszych trendów na wiosnę i lato 2024. Tym razem szczególnie modne są proste i klasyczne fasony. Pomimo tego nadal nosimy marynarki oversize, do łask zaczynają też powracać marynarki taliowane i mające krótszy krój.

Latem nosimy garnitury w kolorach takich jak beż, biel czy róż. Jednym z najmodniejszych kolorów jest również ognista czerwień. W modzie są również kraciaste zestawy w odcieniach beżu i brązu.

Agnieszka Woźniak-Starak jest fanką garniturów. Zakłada je na różne okazje Adam Jankowski/REPORTER East News

Garnitur można zakładać na różne okazje - jeśli nie jesteś fanką sukienek, może warto przekonać się właśnie do niego? Wyjście do pracy, spotkanie ze znajomymi - garnitur to bez wątpienia agent do zadań specjalnych. Wiele też zależy od dodatków. Bardziej casualowy charakter zyska, jeśli założysz do niego trampki czy sneakersy. Jeżeli natomiast preferujesz eleganckie zestawienia, postaw na klasyczne szpilki, lordsy czy podobnie jak Woźniak-Starak - stylowe mokasyny, dzięki którym twój look zyska nieco wakacyjnego charakteru.

