Luksus, luz i "mokry efekt" - czym jest fryzura wet bob?

Wet bob to nowoczesna interpretacja boba, który kończy się na wysokości brody lub ramion i sprawia wrażenie lekko wilgotnych włosów - jak po wyjściu z basenu. To fryzura, która łączy elegancję z nutą wakacyjnej beztroski. Efekt ten nie oznacza jednak przetłuszczonych czy oklapniętych pasm - kluczem jest objętość i sprężystość.

Ten rodzaj cięcia idealnie wpisuje się w estetykę resortową - widzieliśmy go na czerwonym dywanie, w sesjach modowych, ale także w bardziej casualowych stylizacjach. Fryzurę tę pokochały już Kim Kardashian, Hailey Bieber, a także Jennifer Lopez.

Jedną z pierwszych gwiazd, które lansowały wet bob w jego najbardziej stylowym, luksusowym wydaniu, była Leslie Bibb w serialu The White Lotus. To właśnie wtedy fryzura nabrała skojarzeń z ekskluzywnym wypoczynkiem, tropikalnym klimatem i nonszalanckim stylem glamour.

Dla kogo fryzura wet bob? Nada się na niemal każdą okazję

Fryzura typu wet bob znakomicie sprawdza się w wakacyjnym klimacie, ale można ją równie dobrze nosić w mieście - na co dzień lub na wieczorne wyjście. To rozwiązanie praktyczne, świeże i efektowne. Kluczowe jest tu jednak odpowiednie wykonanie - fryzura powinna wyglądać na lekko wilgotną, ale nie "mokro tłustą".

Styliści, tacy jak Chris McMillan, John D i Ben Skervin, podkreślają znaczenie pielęgnacji i właściwej stylizacji. Aby uzyskać ten efekt, potrzebne są lekkie produkty stylizujące - kremy i żele, które nie obciążą włosów. Niezwykle ważna jest także kondycja naszych włosów - dobrze nawilżone i elastyczne pasma wyglądają naturalnie i pięknie nawet przy minimalnym wysiłku.

Wet bob to idealna propozycja dla osób, które chcą wyglądać modnie bez godzin spędzonych na układaniu fryzury. Co więcej, naturalna tekstura włosów nie musi być nadmiernie kontrolowana - lekkie fale, odrobina nieładu i odpowiednie produkty wystarczą, by uzyskać efekt jak z pokazów mody.

Fryzurę wet bob wylansowała Leslie Bibb w serialu Biały Lotos James Gourley/Publishd/Shutterst East News

Jak wykonać fryzurę wet bob krok po kroku?

Uzyskanie efektu poolside bob nie wymaga wizyty u topowego stylisty, choć z pewnością profesjonaliści wiedzą, jak wydobyć z niej maksimum uroku. Stylista Nunzio Saviano podpowiada jednak, jak uzyskać ten efekt samodzielnie:

Po umyciu włosów osuszmy je ręcznikiem, bez pocierania, najlepiej metodą "ugniatania". Na wilgotne włosy nakładamy lekki żel lub krem stylizujący - istotne, by nie przesadzić z ilością, aby nie uzyskać efektu tłustych, sklejonych pasm. Najlepiej zmieszać produkty w dłoniach i nanieść na wilgotne włosy. Następnie wystarczy uformować delikatne fale palcami, zagarniając włosy do tyłu, lub na jedną stronę. Na koniec fryzurę należy wysuszyć dyfuzorem dla zachowania tekstury i sprężystości

