Uratuje twoją cerę w upały. Domowy tonik, który działa lepiej niż woda termalna

Jagoda Pazur

Wysokie temperatury, słońce, pot i zanieczyszczenia środowiska sprawiają, że cera szybciej się przetłuszcza, traci świeżość i równowagę. Wielu z nas sięga wówczas po chłodzące mgiełki, wodę termalną lub nawilżające toniki. Tymczasem domowa pielęgnacja oferuje znacznie więcej. Można stworzyć naturalny tonik, który nie tylko orzeźwia, ale również działa przeciwzapalnie, oczyszczająco i kojąco. Tonik z liścia laurowego to jeden z tych prostych, a niezwykle skutecznych przepisów, które warto mieć pod ręką latem.

Zwykły liść, niezwykłe działanie. Zrób tonik, który odmieni twoją cerę
Zwykły liść, niezwykłe działanie. Zrób tonik, który odmieni twoją ceręafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego właśnie liść laurowy?
  2. Jak przygotować tonik z liścia laurowego?
  3. Jak działa na skórę?
  4. Dla kogo będzie idealny?
  5. Jak jeszcze można wykorzystać tonik z liści laurowych?
  6. Naturalna alternatywa, która działa

Dlaczego właśnie liść laurowy?

To, co czyni liść laurowy tak skutecznym składnikiem toniku, to jego naturalne właściwości oczyszczające i regulujące. Pomaga zwężać pory, kontrolować wydzielanie sebum, a jednocześnie nie wysusza skóry. Dzięki obecności olejków eterycznych działa antyseptycznie i odświeżająco, co jest szczególnie ważne w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności.

Tonik z liścia laurowego może być stosowany do różnych typów cery, choć szczególnie dobrze sprawdza się u osób z cerą mieszaną, tłustą i skłonną do niedoskonałości. Redukuje błyszczenie się skóry, koi stany zapalne, a jednocześnie łagodnie nawilża. Ma też działanie lekko ściągające, co daje wrażenie wygładzenia i napięcia skóry. Może być stosowany również po goleniu, depilacji lub jako chłodzący kompres na zmęczoną skórę twarzy.

Jak przygotować tonik z liścia laurowego?

Przygotowanie toniku jest proste i nie wymaga specjalistycznych produktów. Wystarczy kilka suszonych liści laurowych - najlepiej tych przeznaczonych do celów spożywczych, bez sztucznych dodatków - oraz woda.

  1. Do niewielkiego garnka wlej około 200 ml wody i dodaj 5-6 liści laurowych.
  2. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj na wolnym ogniu przez około 5-10 minut.
  3. Gdy napar nieco przestygnie, przecedź go przez sitko i przelej do szklanej buteleczki lub atomizera.

Tak przygotowany tonik można przechowywać w lodówce przez kilka dni. Przed każdym użyciem warto go delikatnie wstrząsnąć. Aplikuj go rano i wieczorem po oczyszczeniu skóry, a także w ciągu dnia, kiedy tylko poczujesz, że skóra potrzebuje odświeżenia. Spryskanie twarzy zimnym tonikiem przynosi natychmiastową ulgę, zmniejsza uczucie lepkości i dodaje skórze zdrowego blasku.

Jak działa na skórę?

Tonik z liścia laurowego przynosi skórze wiele korzyści, zwłaszcza w miesiącach letnich, gdy cera łatwo się przegrzewa i przetłuszcza.

  • działa oczyszczająco
  • wspomaga walkę z zaskórnikami i drobnymi wypryskami
  • przy regularnym stosowaniu może poprawić wygląd porów i zmniejszyć ich widoczność

Jego działanie chłodzące i łagodzące świetnie sprawdza się także po intensywnej ekspozycji na słońce.

Dzięki obecności naturalnych olejków, takich jak eugenol i cineol, tonik ma delikatne właściwości aromaterapeutyczne. Zapach liścia laurowego jest ziołowy, lekko korzenny, relaksujący i odświeżający. Stosowanie takiego toniku może więc działać także kojąco na zmysły - zwłaszcza jeśli użyjesz go schłodzonego.

Tonik ten działa również delikatnie antybakteryjnie, co jest szczególnie ważne dla osób, które latem noszą makijaż, kremy z filtrem i przebywają długo w klimatyzowanych pomieszczeniach lub w dużym zanieczyszczeniu. To właśnie wtedy skóra potrzebuje najwięcej oczyszczenia, ale też wsparcia w utrzymaniu równowagi hydrolipidowej.

Starsza kobieta z siwymi włosami w białym szlafroku uśmiecha się i delikatnie pielęgnuje swoją twarz wacikiem kosmetycznym, stojąc w dobrze oświetlonym, domowym wnętrzu.
W domowej pielęgnacji można przygotować tonik z liści laurowych123RF/PICSEL

Dla kogo będzie idealny?

Tonik z liścia laurowego jest uniwersalny, ale szczególne korzyści przynosi cerze tłustej, mieszanej i trądzikowej. Pomaga zredukować błyszczenie skóry, wyciszyć stany zapalne i przywrócić skórze równowagę. Dobrze radzi sobie również z zaczerwienieniami i uczuciem "gorącej skóry", które często towarzyszy wysokim temperaturom.

Osoby ze skórą normalną lub suchą także mogą korzystać z tego toniku, o ile zadbają o odpowiednie nawilżenie w dalszych etapach pielęgnacji. Tonik laurowy nie przesusza, ale może działać lekko ściągająco - warto więc po jego użyciu zastosować ulubione serum lub lekki krem. Może być także stosowany punktowo, na wypryski lub miejsca podrażnione, np. po depilacji.

Jak jeszcze można wykorzystać tonik z liści laurowych?

Tonik z liścia laurowego świetnie sprawdzi się nie tylko jako klasyczny kosmetyk do twarzy, ale również jako baza pod maseczki z glinki. Zamiast zwykłej wody, można użyć go do rozrobienia glinki zielonej lub białej - taka kombinacja działa oczyszczająco i detoksykująco, a jednocześnie łagodzi ewentualne podrażnienia. Można także stosować go jako mgiełkę odświeżającą na dekolt, kark i ramiona, a także jako dodatek do kąpieli parowej na twarz.

Latem świetnie sprawdza się także jako tonik do skóry głowy - aplikowany u nasady włosów po myciu pomaga odświeżyć skórę, zmniejsza przetłuszczanie i działa tonizująco. To prosty sposób na wielofunkcyjny kosmetyk, który możesz wykorzystać na różne sposoby, bez chemii i konserwantów.

Naturalna alternatywa, która działa

W świecie pełnym kosmetyków pełnych sztucznych dodatków i zapachów, prosty tonik z liścia laurowego okazuje się zaskakująco skuteczną alternatywą. Działa natychmiastowo, daje uczucie czystości i świeżości, a przy regularnym stosowaniu wspiera naturalne funkcje skóry. W dodatku jego przygotowanie to kwestia kilku minut i zaledwie jednego składnika, który prawdopodobnie masz w kuchennej szafce.

Codzienne stosowanie takiego naturalnego toniku może stać się ważnym elementem letniej rutyny pielęgnacyjnej - wspierając skórę wtedy, gdy najbardziej tego potrzebuje. To także doskonała okazja, by przekonać się, że pielęgnacja nie musi być skomplikowana, aby była skuteczna. Czasami mniej znaczy więcej - zwłaszcza gdy chodzi o skórę zmęczoną słońcem, upałem i miejskim tempem życia.

