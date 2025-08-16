To "najmłodsze" miasto w Polsce. Ma zaledwie 11 tys. mieszkańców

Siechnice to niewielkie miasto położone w aglomeracji wrocławskiej, nad rzeką Oławą, liczące nieco ponad 11 tys. mieszkańców. Średni wiek tutejszej społeczności wynosi zaledwie 34,6 roku.

Tak niski wynik to przede wszystkim zasługa młodych rodzin, które chętnie osiedlają się w tej okolicy ze względu na bliskość Wrocławia, dobre skomunikowanie z miastem i bardziej przystępne ceny nieruchomości niż w stolicy Dolnego Śląska.

Inne młode miasta w Polsce. Średnia wieku to około 35 lat

Na liście miejscowości z najniższą średnią wieku w kraju, oprócz Siechnic, znajdują się także m.in.

Ząbki (35,6 roku),

Marki (35,8 roku),

Niepołomice (36,4 roku).

Kolejne pozycje zajmują Skaryszew, Radzymin oraz Kobyłka, Przecław i Reda, gdzie średnia wieku wynosi 37,1 roku.

Większość z tych miejscowości położona jest w sąsiedztwie dużych aglomeracji - Warszawy, Krakowa czy Trójmiasta - co sprawia, że są atrakcyjne dla młodych mieszkańców poszukujących balansu między pracą w dużym mieście a spokojniejszym życiem w mniejszej miejscowości.

Do "najmłodszych" miast Polski należą podwarszawskie Ząbki Wojciech Olkusnik East News

Gdzie najwyższa średnia wieku? Wśród miast Sopot

Wśród miast wojewódzkich najniższą średnią wieku notuje Rzeszów (41,1 roku), a następnie Białystok (42,4), Gdańsk i Kraków (po 42,8), Warszawa (42,9) oraz Zielona Góra (43,0).

Choć wartości te są wyższe niż w najmłodszych miasteczkach, nadal świadczą o relatywnie młodej populacji w porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi.

Na drugim biegunie znajdują się miejscowości z najwyższą średnią wieku. Liderem jest Sopot (48,3 roku), za nim Polanica-Zdrój (47,8), Ciechocinek (47,3) oraz Stronie Śląskie (46,9).

Większość z nich to uzdrowiska lub miasta o długiej tradycji turystyki sanatoryjnej, w których duży odsetek mieszkańców stanowią seniorzy.

