Polskie społeczeństwo starzeje się, a prognozy wskazują na dalsze pogłębianie tego trendu. Średni wiek mieszkańców kraju to 42,7 roku, jednak są miejscowości wyraźnie młodsze. Przykładem są dolnośląskie Siechnice - według danych GUS najmłodsze miasto w Polsce.

Średnia wielu w tym mieście to zaledwie 34 lata

To "najmłodsze" miasto w Polsce. Ma zaledwie 11 tys. mieszkańców

Siechnice to niewielkie miasto położone w aglomeracji wrocławskiej, nad rzeką Oławą, liczące nieco ponad 11 tys. mieszkańców. Średni wiek tutejszej społeczności wynosi zaledwie 34,6 roku.

Tak niski wynik to przede wszystkim zasługa młodych rodzin, które chętnie osiedlają się w tej okolicy ze względu na bliskość Wrocławia, dobre skomunikowanie z miastem i bardziej przystępne ceny nieruchomości niż w stolicy Dolnego Śląska.

Inne młode miasta w Polsce. Średnia wieku to około 35 lat

Na liście miejscowości z najniższą średnią wieku w kraju, oprócz Siechnic, znajdują się także m.in.

  • Ząbki (35,6 roku),
  • Marki (35,8 roku),
  • Niepołomice (36,4 roku).

Kolejne pozycje zajmują Skaryszew, Radzymin oraz Kobyłka, Przecław i Reda, gdzie średnia wieku wynosi 37,1 roku.

Większość z tych miejscowości położona jest w sąsiedztwie dużych aglomeracji - Warszawy, Krakowa czy Trójmiasta - co sprawia, że są atrakcyjne dla młodych mieszkańców poszukujących balansu między pracą w dużym mieście a spokojniejszym życiem w mniejszej miejscowości.

Skrzyżowanie dróg z rondem otoczone budynkami mieszkalnymi i usługowymi, samochody poruszające się po jezdni, wyraźnie widoczne miejsca parkingowe, szerokie ścieżki rowerowe, estetyczna i nowoczesna zabudowa miejska z dużą ilością zieleni.
Do "najmłodszych" miast Polski należą podwarszawskie Ząbki

Gdzie najwyższa średnia wieku? Wśród miast Sopot

Wśród miast wojewódzkich najniższą średnią wieku notuje Rzeszów (41,1 roku), a następnie Białystok (42,4), Gdańsk i Kraków (po 42,8), Warszawa (42,9) oraz Zielona Góra (43,0).

Choć wartości te są wyższe niż w najmłodszych miasteczkach, nadal świadczą o relatywnie młodej populacji w porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi.

Na drugim biegunie znajdują się miejscowości z najwyższą średnią wieku. Liderem jest Sopot (48,3 roku), za nim Polanica-Zdrój (47,8), Ciechocinek (47,3) oraz Stronie Śląskie (46,9).

Większość z nich to uzdrowiska lub miasta o długiej tradycji turystyki sanatoryjnej, w których duży odsetek mieszkańców stanowią seniorzy.

