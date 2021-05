Agnieszka Woźniak-Starak gdy zaczynała lata temu karierę w telewizji, zdarzały jej się modowe wpadki. Jednak od pewnego momentu zaczęła bardziej interesować się modą.

Jej stylizacje nabrały smaku, a na imprezach branżowych zachwycała.



Agnieszka Woźniak-Starak tylko rozkwitła, gdy u jej boku pojawił się mąż - Piotr Woźniak-Starak. To on pozwalał jej błyszczeć na wielkich galach i sam patrzył na żonę z podziwem.



W sierpniu 2019 roku dziennikarka przeżyła ogromną osobistą tragedię, tracąc męża w wypadku na Mazurach. Nikogo nie dziwił fakt, że gwiazda wówczas zniknęła z przestrzeni medialnej i nie było pewne, czy kiedyś jeszcze wróci do show-biznesu.



Wróciła ku radości fanów, a w dodatku z dnia na dzień wyglądała coraz piękniej. Najbardziej wszystkich cieszył każdy uśmiech na twarzy Agnieszki, która uczyła się żyć na nowo bez męża.



Ubrania stanowiły tylko dodatek. Ale teraz trudno nie zwrócić uwagi, gdy pojawia się w studiu telewizyjnym, że wygląda wprost olśniewająco!



Wraz z nadejściem wiosny, Agnieszka Woźniak-Starak porzuciła czarne i szare ubrania na rzecz pięknych, zwiewnych kreacji w kwieciste wzory. Ostatnio jedną z sukienek podbiła serca fanek, które inspirują się jej stylem.



Czyżby prezenterka rozkwitała jak wiosenny kwiat? Wszystko na to wskazuje!

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak nie boi się niecodziennych połączeń w stylizacjach / AKPA

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak jest piękną kobietą, która już wie, jak podkreślić swoją urodę stylizacją / Kamil Piklikieiwcz / East News

