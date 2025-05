Prymulka - urokliwy kwiat do domu i ogrodu

Prymulki to niewysokie byliny, które dorastają zazwyczaj do 20-25 cm wysokości. Choć są niewielkie, potrafią przyciągnąć uwagę intensywną barwą kwiatów i gęstą rozetą mięsistych liści, pokrytych delikatnym meszkiem. Ich urok tkwi w różnorodności - występują w wielu kolorach: od soczystej żółci, przez ognistą czerwień, fiolet, aż po rzadziej spotykany błękit. Wiele odmian zachwyca też wielobarwnymi, nakrapianymi lub pofalowanymi płatkami.

W sklepach ogrodniczych najczęściej spotkamy pierwiosnki bezłodygowe, doskonałe do uprawy w doniczkach. Są one łatwe w pielęgnacji, długo kwitną i wnoszą radosny, kolorowy akcent do domowych wnętrz.

Jak wybrać zdrową prymulkę? Kilka kluczowych zasad

Podczas zakupu prymulki warto dokładnie przyjrzeć się roślinie. Zdrowy okaz ma jędrne, soczyście zielone liście, które nie opadają na boki. Zwiędłe, plamiste lub podziurawione liście mogą świadczyć o chorobie, lub niewłaściwej pielęgnacji. Podobnie jest z kwiatami - powinny być liczne, wyraźnie rozwinięte i wzbogacone o zamknięte jeszcze pąki, które zapewnią dłuższy okres kwitnienia.

Ważna jest również kontrola podłoża - nie powinno być przesuszone ani nadmiernie wilgotne. Zbyt mokra ziemia może prowadzić do gnicia korzeni, natomiast sucha - do szybkiego więdnięcia rośliny. Zwróćmy też uwagę, czy w doniczce nie rozwija się pleśń - to sygnał ostrzegawczy, że lepiej wybrać inny egzemplarz.

Prymulki są łatwe w uprawie i nie wymagają nawożenia Jerzy ROMANOWSKI East News

Pielęgnacja pierwiosnków w domu. O czym warto pamiętać?

Choć pierwiosnki nie należą do szczególnie wymagających roślin, nieprawidłowe podlewanie może szybko doprowadzić do ich zniszczenia. Roślina preferuje stale wilgotne, ale nie przemoczone podłoże. Najlepiej podlewać ją codziennie małą ilością wody, a nadmiar od razu usuwać z podstawki. Woda powinna być odstana, miękka i mieć temperaturę pokojową - nie zaleca się korzystania z kranówki prosto z rur.

Podczas podlewania ważne jest, by nie moczyć liści ani kwiatów - najlepiej wlewać wodę bezpośrednio na ziemię. Pierwiosnki lubią jasne miejsca, ale nie powinny stać bezpośrednio przy grzejących kaloryferach. Idealnym miejscem będzie chłodny, dobrze oświetlony parapet, najlepiej od strony wschodniej lub zachodniej.

Choć nawożenie nie jest konieczne, można zastosować delikatną odżywkę do roślin kwitnących, by wydłużyć czas kwitnienia. Przy odpowiedniej pielęgnacji prymulka może cieszyć nas swoim wyglądem nawet przez kilka tygodni, a po przekwitnięciu - trafić do ogrodu, gdzie zakwitnie ponownie w kolejnym sezonie.

