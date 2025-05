Są takie dni, kiedy człowiek nie ma ochoty na wymyślne potrawy, tylko na proste - lecz pyszne - polskie dania, które przywołują dziecięce lata. I właśnie wtedy na scenę wchodzą one: racuchy. Mięciutkie, złociste, gorące i chrupiące. A jeśli zamiast jabłek dodasz do nich rabarbar i maślankę? Masz wiosenny hit, który sprawdzi się na śniadanie, deser i kolację.

Racuchy to danie, które nie wymaga ani wielkich umiejętności, ani wymyślnych składników. Wystarczy mąka, jajka, maślanka, proszek do pieczenia i sezonowy dodatek - w tym wypadku soczyście różowy rabarbar. Efekt? Placki tak dobre, że zaraz będziesz smażyć dokładkę!

Choć technicznie rzecz biorąc rabarbar to warzywo, my traktujemy go poniekąd jak owoc. Z cukrem tworzy duet doskonały - jego kwaśność idealnie przełamuje słodycz deserów. Rabarbar to także źródło witaminy K, błonnika i przeciwutleniaczy, choć wiadomo - w racuchach nie jemy go dla zdrowia, tylko dla cudownego smaku!