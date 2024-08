Agnieszka Woźniak-Starak to nie tylko znana prezenterka i dziennikarka. Prowadząca "Mam Talent" uchodzi również za ikonę stylu. Nie bez powodu uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce - wspólnym mianownikiem jej stylizacji jest zazwyczaj oryginalność, jak i miks klasyki z nowoczesnością.

Prezenterka dobrze wie, jak dopasować swój outfit do każdej sytuacji. Czy to branżowy event, gala czy premiera - jej stylizacje są zawsze dopasowane do okazji. Woźniak-Starak uwielbia bawić się modą i pełnymi garściami czerpie z trendów obowiązujących w danym sezonie i zestawia je z klasyką. Uwielbia też ubrania w stylu boho, hippie czy grunge’u, jak i rockowe elementy garderoby. Nie boi się też odważnych połączeń.