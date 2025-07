Do marynowania najlepiej sprawdzą się mniejsze kurki. Jeśli masz większe okazy, po prostu przekrój je na pół. Jeśli trzonek jest zbyt długi, po prostu go odetnij.

Nim przystąpisz do marynowania grzybów, najpierw dokładnie je oczyść. Następnie obgotuj je w osolonej wodzie przez ok. 10 minut. Przelej zimną wodą, a następnie włóż do słoika. Kolejny krok to przygotowanie zalewy.