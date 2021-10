Aleksandra Domańska tak wygląda po porodzie

Aleksandra Domańska znana jest z tego, że chroni swoje życie prywatne przed mediami i niechętnie dzieli ważnymi wydarzeniami.

Jednak zrobiła wyjątek i najpierw potwierdziła krążące od dawna plotki o ciąży, a następnie pokazała bardzo intymne zdjęcie z maluszkiem.



Tym razem aktorka postanowiła pokazać, jak zmieniło się jej ciało po porodzie, publikując zdjęcie w swoich mediach społecznościowych.



Odbijająca się w domowym lustrze Ola, ubrana jest na zdjęciu w sportowy komplet bielizny i opuszczone do połowy ud spodnie.



"Dzień dobry Buziaczki! Chciałam tu tylko nadać sobie tytuł PIERWSZEJ NAIWNIACZKI za to, że myślałam, iż wskoczę już w jeansy przedciążowe" - napisała śmiejąc się sama z siebie Aleksandra Domańska.

W komentarzach internautki bardzo chętnie zaczęły dzielić się swoimi doświadczeniami w tym temacie, a wśród nich znalazła się jej przyjaciółka - Zofia Zborowska:



"O stara, miałam to samo, mierze te spodnie co tydzień i mam takie "HALO PRZECIEŻ KARMIE PIERSIO, daleko jeszcze papo smerfie do tej figury sprzed ciąży ?" - napisała żartobliwie Zofia Zborowska.



Ola Domańska to jedna z gwiazd, które hołdują idei ciałopozytywności i nie wstydzą się drobnych niedoskonałości na swoim ciele, co jest zupełnie normalne.



Pokazując takie zdjęcia, jakie opublikowała właśnie aktorka promują naturalny i normalny obraz ludzkiego ciała.

