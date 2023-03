Aleksandra i Michał Żebrowscy zdecydowali się nie chrzcić dwójki najmłodszych dzieci

Aleksandra i Michał Żebrowscy pobrali się w 2009 r. Ich związek budził od początku zainteresowanie mediów, ze względu na dużą różnicę wieku między małżonkami. Dzieli ich 15 lat, a w chwili zaręczyn Ola miał 21 lat. Choć złośliwi nie wróżyli im długiego związku, po 14 latach są nadal razem i czterokrotnie zostali rodzicami: Franciszka, Henryka, Feliksa i najmłodszą córkę.



Instagram Post Rozwiń

W przypadku dwójki starszych pociech rodzice zdecydowali się na sakrament. Jednak Feliks i córka nie będą ochrzczeni. Aleksandra Żebrowska w wywiadzie dla “Elle" zdradziła skąd tak decyzja. Padły mocne słowa w kierunku hierarchii kościelnej.



Reklama

Zobacz również: Dorota Szelęgowska wyjawiła prawdę o walce ze straszną chorobą. Pokazała swoje nagie ciało!

Mocne słowa w stronę kościoła katolickiego

Aleksandra Żebrowska przyznała w wywiadzie, że postrzega swoją rodzinę jako wierzącą, a niekoniecznie religijną. Żona znanego aktora zauważyła, że chrzest i komunia dla wielu Polaków stały się wyłącznie elementem tradycji. Ola Żebrowska wraz z mężem podjęli decyzje, że nie ochrzczą ani Feliksa, ani niedawno urodzonej córeczki, bo kłóciłoby się to z ich przekonaniami.

Aleksandra Żebrowska nawiązała do wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, kiedy to kościół zajmował stanowisko wobec in vitro, aborcji, pedofilii, migrantów. Zdaniem kobiety duchowni nie wywiązali się najlepiej ze swojego zadania. Ola Żebrowska stwierdziła w wywiadzie:

“Kościół, zamiast pokazać, na czym polega dobro i wspólnota chrześcijańska, dzielił i wykluczał".

Jednocześnie kobieta dodała, że ona i Michał Żebrowski czuja wstyd, za postawy i działania, na które zdecydowali się hierarchowie kościelni.



Zobacz również: Florence Pugh świeci majtkami na pokazie mody. Pokazała za dużo?