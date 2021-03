Aleksandra Niżyńska grała w serialu "Klan" Ulę, przyjaciółkę Oli Lubicz, w postać której wciela się Kaja Paschalska. O ile Kaja zrobiła karierę, tak o jej serialowej koleżance słuch zaginął. Co dziś robi Ola Niżyńska?

Zdjęcie Kaja Paschalska i Ola Niżyńska na planie serialu "Klan" w 2005 roku /Tricolors /East News

24 lata temu pojawił się na ekranie telewizorów pierwszy odcinek serialu "Klan". Od tego momentu pojawiło się na jego planie wielu aktorów, którzy zrobili karierę dzięki tej produkcji.

Widzowie pokochali perypetie rodziny Lubiczów i do dziś z zapartym tchem oglądają serial. Mało jednak kto pamięta postać Uli, która pojawiała się w domu Lubiczów.



Ula była serialową przyjaciółką Olki Lubicz, którą do dziś gra Kaja Paschalska. W rolę Uli wcieliła się Aleksrandra Niżyńska do 2008 roku i potem zniknęła z showbiznesu.



Po tym jak Aleksandra Niżyńska zdecydowała o odejściu z serialu, skupiła się na nauce. Ukończyła nauki społeczne i prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a także jest absolwentką niemieckiej uczelni - Bremen Universitat.



Aleksandra napisała również kilka książek naukowych i na tym skupiła całą swoją uwagę.



Jeżeli zaś chodzi o wygląd serialowej Uli, to bardzo się zmieniła! Dziś trudno by ją było poznać na ulicy fanom tego serialu.





Zdjęcie Tak wygląda Ola Niżyńska obecnie / Mariusz Grzelak / East News

Zdjęcie Ola Niżyńska zrezygnowała z kariery filmowej na rzecz kariery naukowej / Justyna Rojek / East News

Zdjęcie Fani "Klanu" pokochali dwie przyjaciółki - Olę i Ulę / Tricolors / East News

