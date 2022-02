Premiera filmu "Miłość jest blisko"

"Miłość jest blisko" do kin trafi 11 lutego, jednak już we wtorkowy wieczór odbyła się oficjalna premiera, która na czerwony dywan przyciągnęła gwiazdy polskiego show-biznesu.



Dumnie fotoreporterom pozowali nie tylko główni bohaterowie produkcji, czyli Weronika Książkiewicz i Wojciech Solarz. Na premierze pojawił się m.in. Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak oraz Maja Hyży z partnerem. Piosenkarka postawiła na odważną stylizację z odsłoniętym brzuchem.

Aleksandra Szwed zachwyciła kreacja na premierze "Miłość jest blisko"

Na premierze komedii romantycznej pojawiła się także Aleksandra Szwed. Aktorka zyskała popularność przede wszystkim za sprawą produkcji Polsatu - Rodzina zastępcza. Dorastała na oczach widzów, a wcielenie się w postać adoptowanej córki państwa Kwiatkowskich sprawiło, że stała się rozpoznawalna. Aleksandra Szwed obecnie wciela się w rolę mamy. W 2015 roku powitała na świecie syna, a w 2021 roku urodziła córeczkę.

Aktorka we wtorkowy wieczór pojawiła się na premierze filmu w przyciągającej wzrok kreacji. Aleksandra Szwed postawiła na total look i zaprezentowała się w krótkiej, pomarańczowej sukience, która dokładnie odsłoniła nogi aktorki. Młoda mama do tego dobrała buty oraz torebkę w tym samym kolorze. Trzeba przyznać, że aktorka wyglądała zjawiskowo!

Zdjęcie Aleksandra Szwed postawiła na total look / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

***



