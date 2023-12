Spis treści: 01 Alessandra Ambrosio eksponuje sylwetkę w eleganckiej sukni. Trudno oderwać wzrok

Alessandra Ambrosio przez wiele lat była jedną z najbardziej znanych modelek zasilających szeregi aniołków Victoria’s Secret. Chociaż czas mija, gwiazda nadal zachwyca urodą i perfekcyjną figurą. Patrząc na najnowsze zdjęcia trzeba przyznać, że dla Ambrosio czas się zatrzymał - w kwietniu 2024 roku brazylijska modelka będzie świętowała 43. urodziny.

Z okazji dobiegającego już końca 2023 roku, słynna modelka postanowiła opublikować nowe zdjęcie.

- Pomiędzy rokiem, który się z nami żegna, a oczekiwaniem na to co nadejdzie - napisała filozoficznie Ambrosio i zwróciła się do fanów. - Jakie jest twoje noworoczne życzenie?

Wpis modelki wzbudził spore zainteresowanie również ze względu na załączone do niego zdjęcie. Ambrosio pozuje do niego w eleganckiej, długiej beżowej sukni z fantazyjnymi, pierzastymi falbankami. Kreacja odsłoniła ramiona modelki i podkreśliła zgrabną figurę. W sekcji komentarzy zachwytom nie było końca.

"Jaka piękna", "Życzę ci, by 2024 rok był twoim najlepszym! Jesteś naszą ikoną na wieki", "Najlepsza modelka na świecie", "Anioł", "Absolutna ikona", "Wyglądasz pięknie" - komplementowali fani stylizację brazylijskiej modelki. A wy co sądzicie?

Alessandra Ambrosio urodziła się w Brazylii, a w jej żyłach płynie polsko-włoska krew. Jej przygoda z modelingiem zaczęła się wcześnie, bo już w wieku 10 lat. Ambrosio niegdyś przyznała się, że już rok później postanowiła poddać się pierwszej i jednocześnie ostatniej operacji plastycznej w swoim życiu. Młoda modelka postanowiła dokonać korekcji uszu, ponieważ jej zdaniem były zbyt odstające. Niestety, zabieg zakończył się komplikacjami, które zniechęciły gwiazdę do dalszego ingerowania w swoją urodę. Brazylijska modelka przez wiele lat mówiła stanowcze "nie" jakimkolwiek operacjom plastycznym.

W 1999 roku w jej karierze nastąpił przełom, bo wtedy zaczęła współpracę z Victoria’s Secret. Do 2017 roku była jednym z najpopularniejszych aniołków popularnej marki. Ambrosio była również kiedyś określana mianem "najpiękniejszej kobiety świata". Chociaż w ostatnich latach gwiazda ograniczyła swoją zawodową działalność, od czasu do czasu decyduje się na udział w kampaniach modowych znanych marek. Nie stroni też od udziału w ważnych dla branży modowej wydarzeniach.

Alessandra Ambrosio dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Modelka chętnie publikuje nowe zdjęcia i pokazuje, co aktualnie porabia. Obecnie śledzi ją 12 mln osób. Ambrosio chętnie prezentuje też rozmaite stylizacje i relacjonuje swoje podróże.

