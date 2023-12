Karolina Pachniewicz pochwaliła się egzotycznymi wakacjami. Ale widoki

Joanna Opozda świętowała Boże Narodzenie w nowym domu. "Z poprzednim mieszkaniem nie mam dobrych wspomnień" Jennifer Lopez skończyła w tym roku 54 lata, ale nie w głowie jej artystyczna emerytura! Wokalistka i aktorka nie zwalnia tempa i wciąż udowadnia, że nie bez powodu nazywana jest jedną z najpopularniejszych artystek świata, a nawet ikoną mody i popkultury. Kilka tygodni temu gwiazda poinformowała fanów, że pierwszy singiel pt. "Can’t Get Enough" promujący jej najnowszy krążek będzie dostępny w streamingu od 10 stycznia 2024 roku. Premierę dziewiątej płyty wokalistki pt. "This is me...Now" zaplanowano natomiast na 16 lutego.

Co ciekawe, tego samego dnia pojawi się również wyreżyserowany przez Dave’a Meyersa krótkometrażowy film, do którego scenariusz napisała sama Lopez z pomocą Matta Waltona i męża, Bena Afflecka. Będzie on dostępny w Amazon Prime Video.

Jennifer Lopez aktywnie promuje już swoje najnowsze projekty, regularnie dzieląc się z fanami na Instagramie nowymi fotkami i filmikami. Teraz pochwaliła się efektami zachwycającej sesji zdjęciowej.

Jennifer Lopez pochwaliła się nowymi fotkami. "Wiecznie młoda"

Jennifer Lopez wrzuciła właśnie na Instagrama trzy zmysłowe fotki i rozgrzała fanów do czerwoności. Gwiazda pozuje na nich jedynie w krótkim, białym topie, bogato zdobionych kolczykach i delikatnym makijażu. 54-latka zachwyca promiennym wyglądem i imponującą formą.

- "Wiecznie młoda", "Jesteś zachwycająca", "Niesamowity uśmiech", "Perfekcyjna", "Wow, ale piękność" - piszą fani.

Wszystko wskazuje na to, że Lopez jest już gotowa na nowy rok, który będzie dla niej wyjątkowo aktywny i zajęty. Czekacie na jej nową muzykę?

